أسرار نجاح تحضير الشيش طاووق بالفراخ وتتبيلة مميزة

شيش طاووق من الأكلات التي تقدم فِيْ المطاعم بشكل مميز، حيث أنها مطلوبة بشدة بسبب الطريقة الخاصة التي يتم تحضيرها بها، حيث تعتبر من الأطباق التي يحبها الصغار والكبار، وتحضيرها للعشاء. . وتناوله فِيْ ليالي الصيف، حيث يأكل الفتيان والفتيات وكذلك الأسرة فِيْ كثير من الأحيان أطعمة خاصة وغير تقليدية فِيْ المساء، اصنع شيش طاووق بالدجاج من خلال هذا المقال.
طريقة تحضير شيش طاووق دجاج
مكونات التحضير
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث فصوص ثوم مفروم.
- أربع قطع صدور دجاج مسحب.
- عبوة زبادي غير منكه.
- نصف كوب صلصة طماطم.
- اثنين من البصل
- رشة فلفل أسود وأخرى قرفة.
- كوب بقدونس مفروم.
- فلفل
التحضير وطريقة التحضير
- أولاً، يتم تحضير مكونات التتبيلة، حيث يتم تحضير البول المناسب للمكونات ويضاف عصير الليمون، ثم تضاف باقي المكونات السائلة للزيت واللبن.
- بعد ذلك يضاف إليها معجون الطماطم مع فصوص الثوم بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة ويفضل أن تكون مفرمة، ثم تتبل بالملح والقرفة وتقلب حتى تمتزج المكونات.
- ننتقل إلى صدور الدجاج، حيث يتم إزالة جميع العظام، ثم تقطيعها إلى مربعات مناسبة بنفس الحجم حتى يتم غسلها جيدًا قبل التقطيع.
- توضع قطعة دجاج فِيْ التتبيلة السابقة مع باقي البهارات المتبقية، ثم يوضع غطاء على مكونات التتبيلة مع قطع الدجاج ويوضع فِيْ الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.
- فِيْ هذه الأثناء نحضر الفلفل والبصل والطماطم ونقطعها إلى شرائح، ثم نجهز أسياخ الشيش طاووق، ونبدأ فِيْ تكديس الفلفل باللحم مع الخضار الأخرى وتحضيرها.
- نضع أسياخ الشيش طاووق على الشواية الكهربائية لمدة خمس دقائق حتى تنضج، مع التحريك من حين لآخر، وبعد ذلك يتم تقديمها ساخنة ولذيذة.