أسرار نجاح تحضير الشيش طاووق بالفراخ وتتبيلة مميزة

شيش طاووق من الأكلات التي تقدم فِيْ المطاعم بشكل مميز، حيث أنها مطلوبة بشدة بسبب الطريقة الخاصة التي يتم تحضيرها بها، حيث تعتبر من الأطباق التي يحبها الصغار والكبار، وتحضيرها للعشاء. . وتناوله فِيْ ليالي الصيف، حيث يأكل الفتيان والفتيات وكذلك الأسرة فِيْ كثير من الأحيان أطعمة خاصة وغير تقليدية فِيْ المساء، اصنع شيش طاووق بالدجاج من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير شيش طاووق دجاج

مكونات التحضير

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

أربع قطع صدور دجاج مسحب.

عبوة زبادي غير منكه.

نصف كوب صلصة طماطم.

اثنين من البصل

رشة فلفل أسود وأخرى قرفة.

كوب بقدونس مفروم.

فلفل

التحضير وطريقة التحضير