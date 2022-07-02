أسرة نيرة أشرف تقاضي الإعلامية منى أبو شنب وتهاجمها بسبب قضية الديّة

قررت أسرة الطالبة نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ “بنت المنصورة”، والتي قُتلت على يد زميلتها بشكل مروع، بعد أن رفضت الزواج منه، مقاضاة الإعلامية منى أبو شنب، بعد أن زعمت الأخيرة ذلك. وطالبت الأسرة بمليون جنيه “دية” لابنتهم من عائلة القاتل محمد عادل.

وقال والد نيرة فِيْ تصريحات للصحف المحلية إن محامي الأسرة سيقدم تقريرا إلَّى النيابة العامة، فِيْما قالت والدتها “فِيْ سبيل الله لن نتركك ونقاضيك، وملايين العالم لن تساوي قيمة. عليه “.”

وأضافت الأم فِيْ تصريحات لـ “الوطن” المحلية “ترينها فِيْ أولادك وما هُو أعز عليك وهُو تضامنا مع منى أبو شنب وشبهها وملابسها ولن نتركك، وإن شاء الله “يُعدم القاتل”.

وقالت الإعلامية منى أبو شنب فِيْ مقطع فِيْديو “خرج أهلهم وقالوا إنهم معدمون وليس لديهم أموال، لكن الشيء الوحيد الذي يهمهم هُو أنهم يتلقون تعويضات من أهل القاتل. مليون دولار “جنية تعويض هل تعاد ابنتك اليك

وأضافت كفى أكاذيب، وكان هناك كلام كثير لمن قال محمد عادل وكان هذا صحيحًا، والآن تستفزون الناس وتتاجرون بها وهِيْ على قيد الحياة وهِيْ ميتة. أكثر منك “.

وكان مجهُولون أرسلوا رسائل لأسرة الطالبة المقتولة نيرة أشرف يعرضون عليهم فدية بملايين الجنيهات مقابل العفو عَنّْ القاتل.

أرسل أحد مديري حساب فِيْسبوك رسائل إلَّى هدير أشرف شقيقة نيرة بعرض 5 ملايين جنيه يمكن زيادته إلَّى 6 أو 7 ملايين جنيه مقابل العفو عَنّْ محمد عادل المتهم بقتلها. أخت.

نشرت شقيقة نيرة الرسائل على صفحتها الشخصية، حيث وثقت هذه الرسائل سلسلة من العبارات التي تبرر دفع الدية، وأن الأسرة تستطيع شراء شقة فِيْ القاهرة بهذا المبلغ والانتقال للعيش فِيْها بعيدًا عَنّْ مدينة. المحلة، مسقط رأسهم، لتجنب الذكريات السيئة التي قد لا تزال تطاردهم.

وأكدت أسرة نيرة أشرف رفضها الشديد لهذا العرض، مؤكدة أن ملايين الجنيهات لا تساوي ثمن قطرة واحدة من دم ابنتهم.

فِيْ غضون؛ قرر رئيس محكَمْة جنايات المنصورة المستشار بهاء الدين المري، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف إلَّى مفتي الجمهُورية، وحددت الجلسة فِيْ 6 يوليو الجاري. نطق الحكَمْ.

استمعت محكَمْة جنايات المنصورة لمرافعة المتهم، بعد سماع أقوال المتهم محمد عادل فِيْ الجلسة الأولى، وناقشت اعترافاته أمام النيابة العامة.

وعقدت الجلسة الثانية للمتهم يوم الثلاثاء، دون تصوير وفِيْ غياب وسائل الإعلام، بناءً على قرار المحكَمْة، فِيْما ستعقد الجلسة العلنية للحكَمْ بحضور الدفاع وأسرة الضحية المقبل. يوليو. 6.