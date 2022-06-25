أسرع الطرق لحرق دهون البطن

السمنة في منطقة البطن تشكل خطرا أكبر من السمنة في باقي أجزاء الجسم، لأنه كلما زاد محيط الخصر كلما زاد خطر الإصابة بالسمنة، ومحيط الخصر 89 سم أو أكثر عند النساء أمر مثير للقلق،

أما بالنسبة للرجال، فإن محيط الخصر 114 سم أو أكثر يمكن أن يسبب مشاكل أيضًا، والدهون الحشوية هي الأكثر خطورة ؛ لأنه يتراكم بين وحول الأحشاء والأعضاء الداخلية.

هناك عدة طرق لحرق الدهون في منطقة البطن منها إنقاص الوزن بأمان لتقليل السعرات الحرارية بمقدار 500 إلى 1000 سعرة حرارية لتفقد حوالي نصف كيلوغرام من الدهون أسبوعياً،

يجب الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة والتركيز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. تساعد التمارين أيضًا على حرق المزيد من السعرات الحرارية وبناء العضلات.

سيبدو جسمك أكثر تناسقًا، ومن الأفضل القيام بما لا يقل عن 75 دقيقة من التمارين الهوائية القوية أو 150 دقيقة من تمارين الكارديو متوسطة الشدة أسبوعيًا.