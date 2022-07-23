أسرع بيتزا بدون فرن ولا خميرة ( بيتزا الطاسة ) خلال 10 دقائق فقط بأقل تكلفة ووقت ممكن

أسرع بيتزا بدون فرن أو خميرة هِيْ وعاء البيتزا، مكوناتها سهلة وبسيطة، تتكون العجين من 3 مكونات فقط، والمعروفة باسم وعاء البيتزا، وهِيْ من أفضل طرق البيتزا السريعة، كَمْا أن لها نكهة رائعة ناعمة من الداخل ومقرمش من الجانبين. مفِيْد فِيْ وقت الغداء لأطفالك وجميع أفراد أسرتك، أو كوجبة عشاء أو فطور لأطفالك فِيْ التمارين والمدارس، وخاصة لمن يحبون البيتزا. فهذه الوصفة اقتصادية تمامًا بسبب أسعار البيتزا الموجودة حاليا فِيْ المطاعم، نقدم لكَمْ اليوم أفضل بيتزا بدون فرن أو خميرة (وعاء بيتزا) فِيْ 10 دقائق فقط بأقل تكلفة ووقت.
أسرع بيتزا بدون فرن أو خميرة
تبحث العديد من الأمهات عن الوجبات السريعة، وخاصة النساء العاملات، نظرًا لضيق الوقت ووفرة الموارد، فقد زاد البحث عن أسهل بيتزا بدون فرن وخميرة. طبق بيتزا وحول أسهل بيتزا بأقل كَمْية ممكنة من المكونات، نخبرك اليوم كيف تصنع البيتزا فِيْ 10 دقائق فقط.
مقادير بيتزا بان
- كوب وربع من الدقيق المنخول لجميع الأغراض.
- يفضل كوب من الزبادي فِيْ درجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.
- نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
- زيت نباتي أو زيت زيتون.
- قليل من الملح.
كيفِيْة صنع مقلاة بيتزا
- أولاً، ضعي الزبادي والزيت فِيْ وعاء واخلطيهما معًا.
- يُمزج جميع المكونات الجافة والدقيق ومسحوق الخبز وصودا الخبز، ويُمزج جيدًا ويُرش بالملح.
- اخلط جميع المكونات معًا جيدًا.
- ملحوظة قد تبدو العجينة وكأنها بحاجة إلى طحين، لذلك لا تضعي الدقيق فِيْها، فأنت بحاجة إلى عجينة رطبة.
- يجب أن يكون الزبادي دافئًا حتى يصبح ناعمًا فِيْ العجن.
- بعد دمج المكونات جيدًا وتحويلها إلى كرة ناعمة.
- حسب الرغبة، نفرض العجينة كاملة أو قسمين.
- ضعي مقلاة تيفال على نار متوسطة وأضيفِيْ الزيت النباتي.
- عندما يسخن الزيت، ضعي العجينة واتركيها بضع ثوان حتى يتحول لونها إلى البني، اقلبها على الجانب الآخر.
- ثم نضع الصلصة على وجه الهِيْبيز والجبن والزيتون الذي نريد إضافته ونغطي المقلاة حتى تذوب الجبنة ونقدمها، وبذلك نكون قد انتهِيْنا من مقالنا عن أسرع بيتزا بدون فرن.