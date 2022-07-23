أسرع بيتزا بدون فرن ولا خميرة ( بيتزا الطاسة ) خلال 10 دقائق فقط بأقل تكلفة ووقت ممكن

أسرع بيتزا بدون فرن أو خميرة هِيْ وعاء البيتزا، مكوناتها سهلة وبسيطة، تتكون العجين من 3 مكونات فقط، والمعروفة باسم وعاء البيتزا، وهِيْ من أفضل طرق البيتزا السريعة، كَمْا أن لها نكهة رائعة ناعمة من الداخل ومقرمش من الجانبين. مفِيْد فِيْ وقت الغداء لأطفالك وجميع أفراد أسرتك، أو كوجبة عشاء أو فطور لأطفالك فِيْ التمارين والمدارس، وخاصة لمن يحبون البيتزا. فهذه الوصفة اقتصادية تمامًا بسبب أسعار البيتزا الموجودة حاليا فِيْ المطاعم، نقدم لكَمْ اليوم أفضل بيتزا بدون فرن أو خميرة (وعاء بيتزا) فِيْ 10 دقائق فقط بأقل تكلفة ووقت.

أسرع بيتزا بدون فرن أو خميرة

تبحث العديد من الأمهات عن الوجبات السريعة، وخاصة النساء العاملات، نظرًا لضيق الوقت ووفرة الموارد، فقد زاد البحث عن أسهل بيتزا بدون فرن وخميرة. طبق بيتزا وحول أسهل بيتزا بأقل كَمْية ممكنة من المكونات، نخبرك اليوم كيف تصنع البيتزا فِيْ 10 دقائق فقط.

مقادير بيتزا بان

كوب وربع من الدقيق المنخول لجميع الأغراض. يفضل كوب من الزبادي فِيْ درجة حرارة الغرفة. نصف ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر. نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز. زيت نباتي أو زيت زيتون. قليل من الملح.

كيفِيْة صنع مقلاة بيتزا