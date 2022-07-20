أسرع تمويل شخصي 20,000 للسعودي والمقيم بدون كفِيْل

يوجد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الشركات المالية التي تقدم خدمات تمويل تنافسية ومتنوعة للأفراد وكذلك لقطاع الأعمال. شركة اليسر للإجارة والتمويل هِيْ إحدى هذه الشركات التي تقدم أسرع تمويل شخصي بقيمة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي. تمويل شركة اليسر الشخصي متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أسرع تمويل شخصي بقيمة 20،000 ريال من شركة اليسر

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل مجموعة متنوعة من الحَلْول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن بين هذه الحَلْول تمويل شخصي سريع بقيمة مالية تصل إلى 20000 ريال سعودي للمواطن. من 10000 بدون كفِيْل للمقيم، ولكن هناك عدد قليل من الشُروطْ التي يجب استيفاؤها، وهِيْ

يجب أن تكون مدة العمل لمقدم الطلب ثلاثة أشهر على الأقل وقت طلب التمويل.

يجب أن يكون عمر المتقدم السعودي والمقيم أيضًا ما بين 22 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

كَمْا يجب ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن خمسة آلاف ريال سعودي.

مزايا أسرع للتمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

جميع المنتجات المالية التي تقدمها شركة اليسر للتمويل للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وهناك مزايا تمويلية أخرى تجعلها تتماشى مع متطلبات العملاء المختلفة، ومن بين تلك المزايا ما يلي

يتميز التمويل الشخصي من اليسر اكسبرس بأنه متوافق مع أحكام الإسلام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا يتميز برنامج اليسر للتمويل السريع بأنه لا يحتاج إلى ضامن.

للعميل غير السعودي فرصة الحصول على تمويل يصل إلى 10،000 ريال سعودي بدون كفِيْل.

كَمْا يحصل العميل السعودي على تمويل يصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

تتمثل إحدى مزايا التمويل الشخصي السريع فِيْ أنه لا يحتوي على أي مصاريف إدارية.

3 سنوات هِيْ فترة السداد للتمويل الشخصي السريع مع شركة اليسر للتمويل.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي صريح من شركة اليسر للتمويل

عندما يرغب العميل فِيْ التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي سريع مع شركة اليسر للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يجب عليه تقديم عدد قليل من المستندات، وهِيْ

بطاقة الهُوية الوطنية لمقدم الطلب سعودية ويجب أن تكون سارية المفعول.

وكذلك هُوية مقدم الطلب المقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

خطاب تغطية الراتب.

تقدم بطلب تمويل شخصي سريع من شركة اليسر

لا يتطلب طلب التمويل الشخصي السريع من اليسر للتمويل وقتًا، لذا يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل عن طريق إدخال موقع اليسر للتمويل، قم بالدخول إلى نموذج طلب التمويل وتعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة.

حاسبة التمويل الشخصي لشركة اليسر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

وفرت شركة اليسر للتمويل القدرة على حساب قيمة التمويل الشخصي وكذلك حساب قيمة القسط الشهري الذي يجب على العميل دفعه عن طريق الدخول إلى موقع شركة اليسر ومن ثم إدخال حاسبة التمويل التي من خلالها يقوم العميل بإدخال قيمة التمويل. ويدخل أيضًا فترة السداد التي تناسب العميل ثم تظهر قيمة الرسم الشهري للعميل.