أسرع طريقة لتسوية اللحم والكوارع فِيْ 10 دقائق مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة بدون حَلْة ضغط

أسرع طريقة لضبط اللحوم والكعك على الرغم من أن الكراسي هِيْ من الأطباق الشعبية التي يحبها جميع أفراد الأسرة كثيرًا، إلا أن الخبب واللحوم بشكل عام تحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى مستوى الاستقرار المطلوب، خاصة إذا كانت الماشية قديمة. وتغلبت نسبة عالية من صاحبات المنازل على هذه المشكلة باللجوء إلى قدر الضغط للطهِيْ، وهُو ما يعمل على تسوية اللحوم فِيْ وقت قياسي، لذا فإن هذا الحَلْ عملي فِيْ أوقات الأزمات والمناسبات، وسنظهر لك عن قرب. فِيْ هذا المقال بعض الطرق والحيل التي ستتيح لك طهِيْ اللحوم والكعك بسرعة خاصة بالنسبة للمرأة العاملة أو ربة المنزل التي تعتني بالأطفال الصغار الذين لا يجدون وقتًا كافِيًْا للطهِيْ لساعات طويلة.

أسرع طريقة لطهِيْ اللحوم والكعك

المكونات

كيلو لحم.

بصلة كبيرة.

طماطم كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

ورقتان من لورا.

عصا القرفة.

ثلاث فصوص هِيْل.

ملعقة متوسطة سكر.

كيفِيْة طهِيْ اللحوم بسرعة

صب كَمْية مناسبة من الماء فِيْ قدر على نار متوسطة.

نقطع البصل إلى قطع صغيرة ثم نضعها فِيْ الماء.

ثم نضع جميع البهارات والبهارات ماعدا الملح (لأن الملح يؤخر استقرار اللحم) مع ملعقة كبيرة من السكر فِيْ القدر.

أضف حبة طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة إلى الماء.

غطي الوعاء جيدًا وانتظر حتى يغلي الماء.

اغسلي اللحم جيداً بالماء ثم قطعيه إلى قطع متوسطة ثم ضعيه فِيْ خليط الماء على النار.

انتظر حتى ينضج اللحم قليلًا عن طريق اختباره بالشوكة ثم إضافة الملح.

تذوق اللحم من حين لآخر حتى ينضج تمامًا (يمكنك إضافة الماء إذا شعرت بنقص الماء).

وستلاحظ انخفاضًا فِيْ الوقت اللازم لتسوية المؤامرة.

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