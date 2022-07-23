أسرع طريقة لخسارة 8 كيلو فِيْ أسبوع + برنامج

اليوم، يعاني الكثير من الناس من السمنة ويبحثون عن طرق لفقدان الوزن بشكل سريع وصحي. هناك طرق فعالة يمكنك من خلالها خسارة 8 كيلوغرامات فِيْ أسبوع واحد فقط. لسوء الحظ فِيْ الحياة اليوم كثير من الناس يعانون من مشكلة زيادة الوزن ويبحثون دائمًا عن طرق سريعة لفقدان الوزن، وبعض هذه الأساليب ليست غير فعالة فحسب، بل تسبب أيضًا أمراضًا مختلفة.

أفضل طريقة لإنقاص الوزن والتخلص من السمنة هِيْ اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية إلى جانب برنامج تمارين منتظم، لكن فِيْ بعض الأحيان نبحث عن حَلْ لفقدان الوزن بسرعة حتى نتمكن من فقدان أقصى وزن لدينا للمشاركة فِيْ حفل زفاف. أو حفلة، بالطبع من الأفضل إتباع حمية النحافة بالتمرين والمشي، لأن الطرق السريعة لإنقاص الوزن لا يكون لها عادة نتيجة ثابتة. انضم إلى هذا القسم من اللياقة البدنية الرطبة حتى تتمكن من خسارة 8 كيلوغرامات فِيْ أسبوع وتألق فِيْ حفلتك.

برنامج يخسر 8 كيلو فِيْ اسبوع

إذا كنت ترغب فِيْ إنقاص الوزن بسرعة وفِيْ الأسبوع المقبل ستذهب إلى حفلة تكون فِيْها ملابسك صغيرة جدًا بالنسبة لك، فإن هذا النظام الغذائي سيساعدك على خسارة ما يصل إلى 8 كجم فِيْ أقصر وقت ممكن، بالطبع، طالما أنك كذلك بالوزن المطلوب. سوف تقلل من اتباع البرنامج التالي. فِيْ هذا النظام الغذائي، يرجى ملاحظة أن مقدار التغيير فِيْ الوزن بالنسبة للأشخاص المختلفِيْن قد يكون مختلفًا تمامًا، ولكن لا شك فِيْ أنك ستفقد الوزن.

يعد نظام جنرال موتورز (GM) الغذائي من أسرع الطرق الطبيعية والصحية لفقدان الوزن والتي يمكن أن تستخدمها جميع الفئات العمرية. يمكنك الاستمرار فِيْ هذا النظام الغذائي لمدة أسبوعين فِيْ كل مرة، لكن يجب ألا تستمر فِيْ هذا النظام الغذائي لأكثر من أسبوعين. إذا كنت ترغب فِيْ الاستمرار فِيْ هذا النظام الغذائي لأكثر من أسبوعين، يجب أن تأخذ استراحة لمدة أسبوعين بينهما، ولكن لا يجب أن تأكل الأطعمة عالية السعرات الحرارية فِيْ ذلك الأسبوع.

بمجرد اتباع خطة الأكل هذه، يجب ألا تجهد نفسك بأي شكل من الأشكال. كَمْا يجب أن تحصل على قسط كاف من النوم وتناول الطعام كَمْا هُو مذكور فِيْ خطة النظام الغذائي ولا تأكل أقل من ذلك ولا تجوع نفسك.

أهم نقطة فِيْ هذا النظام الغذائي هِيْ ألا تزن نفسك قبل نهاية الأسبوع لأن الوزن الزائد سيجعلك تثبط عزيمتك وتتخلى عن النظام الغذائي.

اخسر 8 كيلوغرامات من الوزن فِيْ 7 أيام فقط

خطوات لانقاص الوزن فِيْ سبعة ايام.

اليوم الأول

اليوم الأول من النظام الغذائي هُو أهم يوم حيث يجب تناول الفاكهة والماء فقط وتجنب تناول الأطعمة الأخرى. اشرب حوالي 8 إلى 12 كوبًا من الماء فِيْ هذا النظام الغذائي. أفضل الفواكه لهذا النظام الغذائي هِيْ التفاح والبطيخ والشمام والموز. يمكنك تناول الفاكهة والماء كلما شعرت بالجوع.

ثاني يوم

يجب استخدام الخضار النيئة والمطبوخة والمسلوقة فِيْ اليوم الثاني من النظام الغذائي النباتي ولكن بدون إضافة الزيت مثل الفول المطبوخ والجزر والبروكلي والخيار واليقطين والخس والملفوف. يمكنك مزج هذه الخضار وجعل نفسك سلطة. ، لكن لا تضيفِيْ بهارات، فقط خذيها مع القليل من خل التفاح وعصير الليمون، اشرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء ولا تقلقي إذا كنت تعانين من التبول المفرط.

فِيْ هذا اليوم من النظام الغذائي، يمكنك حتى تناول البطاطس المسلوقة، ولكن من الأفضل تناولها على الإفطار حتى تحترق الكربوهِيْدرات معها خلال النهار. فِيْ اليوم الثاني من خطة الوجبة، تناول سلطة الخضار.

ثالث يوم

فِيْ اليوم الثالث من الرجيم يمكنك تناول جميع أنواع الفواكه والخضروات ماعدا الموز والبطاطس. بالإضافة إلى تناول الخضار والفواكه، يجب شرب 8 إلى 10 أكواب من الماء. فِيْ اليوم الثالث من النظام الغذائي، استخدم الفاكهة على الإفطار، والخضروات على شكل حساء أو سلطة للغداء، ومرة ​​أخرى استخدم الفاكهة لتناول وجبة خفِيْفة بعد الظهر مع الخضار على العشاء. يعتمد ترتيب استخدام أو خلط الفواكه والخضروات على ذوقك.

اليوم الرابع

فِيْ اليوم الرابع من نظام GM الغذائي، يُسمح لك بتناول 8 إلى 10 موزات مع ثلاثة أكواب من الحَلْيب، وبصرف النظر عن هذين النوعين، يجب ألا تأكل أي شيء آخر. قد تعتقد أنه يمكنك الشعور بالجوع مع هذا الجزء من الحَلْيب والموز، ولكن يجب أن تعلم أنه إذا قمت بتوزيع حصتك من الحَلْيب والموز بشكل صحيح على مدار اليوم، فلن تشعر بالجوع.

لا تنس أن تشرب 8 إلى 12 كوب من الماء فِيْ هذا اليوم مثل الأيام الأخرى. فِيْ هذا اليوم، يمكنك تناول ثلاثة أكواب من الحَلْيب على الإفطار والغداء والعشاء لتكون ممتلئًا طوال اليوم بالموز.

اليوم الخامس

اليوم الخامس هُو يوم أحَلْامك لأنه فِيْ هذا اليوم من المفترض أن تأكل كوب أرز بدون زيت و 250 جرام من اللحم الأبيض أو الأحمر بدون دهُون! فِيْ اليوم الخامس، تكون فِيْ منتصف الطريق ويمكنك استخدام الخضار والفواكه أيضًا. يُسمح اليوم بتناول حساء الخضار بدون زيت، بما فِيْ ذلك اليقطين والملفوف والجزر والبروكلي. يمكنك أيضًا تناول التفاح والبرتقال والجريب فروت. فِيْ هذا اليوم، تحتاج إلى تناول 6-7 حبات من الطماطم لزيادة حمض البوليك فِيْ جسمك، ولا تنس شرب ما لا يقل عن 10-12 كوبًا من الماء فِيْ هذا اليوم.

اليوم السادس

هل نجحت بالفعل فِيْ نظامك الغذائي إذا كان هذا هُو الحال، يجب أن تعلم أنه بحَلْول هذا اليوم، قد تحسن الجهاز الهضمي وازداد التمثيل الغذائي فِيْ الجسم. يُسمح لك اليوم بتناول كوب واحد من الأرز على الغداء والخضروات النيئة أو المطبوخة لبقية اليوم، كَمْا يجب شرب 8 إلى 12 كوبًا من الماء فِيْ هذا اليوم. فِيْ اليوم السادس، يُسمح لك بتناول 250 جرامًا من اللحوم البيضاء أو الحمراء الخالية من الدهُون.

اليوم السابع

اليوم هُو اليوم الأخير من هذا النظام الغذائي واليوم الذي تزن فِيْه نفسك وترى النتيجة بأم عينيك. فِيْ هذا اليوم، يمكنك تناول خطة الوجبة لليوم السادس مع كوب من عصير الفاكهة الطبيعي المُعد فِيْ المنزل.

لا تنسى شرب 10 إلى 12 كوب ماء فِيْ اليوم الأخير من الرجيم كالأيام السابقة. فِيْ اليوم الأخير من هذا الرجيم بالإضافة إلى إنقاص الوزن. ستلاحظ أن بشرتك أصبحت أفتح، وفِيْ نهاية اليوم السابع من هذا النظام الغذائي، ستتمكن من قياس وزنك. بعد هذا النظام الغذائي، توقف عن الإفراط فِيْ تناول الطعام ولا تفقد نتائج جهُودك فِيْ الأيام القليلة القادمة.

نصيحة 1 من أجل إنقاص المزيد من الوزن على هذا النظام الغذائي. من الأفضل المشي لمدة 45 دقيقة فِيْ اليوم.

نصيحة 2 يسمح لك بشرب الشاي الأخضر والقهُوة بدون لبن أو سكر كل يوم فِيْ هذا النظام الغذائي.