أسرع طريقة لعمل كيكة الطاسة طعم روعة ومكونات سهلة وخفِيْفة على المعدة

تعتبر الكيك من الحَلْويات الشهِيْرة التي يتم تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل، وتتميز بالعديد من طرق التحضير التي تختلف حسب نوع الكيك، فمثلاً هناك كعكة البرتقال، كعكة الكاكاو، كعكة الشوكولاتة. الكيك الإسفنجي، والكعكة الإسفنجية السريعة من أسهل طرق تحضير الكيك الإسفنجي حسب نوعه، لذلك يتم تحضيرها فِيْ عشر دقائق فقط بمكونات سهلة، كَمْا يمكن تحضيرها بالقالب دون الحاجة إلى فرن.

كيفِيْة عمل كعكة سريعة

المكونات

مقدار كوب ونصف دقيق.

ملعقتان من السكر.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الخبز.

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

فانيلا.

مقدار كوب وربع حَلْيب.

طريقة التحضير

نبدأ بخلط جميع المكونات إما بالخلاط أو الخلاط الكهربائي، ونستمر فِيْ الخفق حتى نشكل مزيجًا متوسط ​​القوام وليس ثقيلًا. بعد ذلك، سخني مقلاة كبيرة غير لاصقة وضعي الخليط حتى النهاية. بعد أن تبدأ العجينة فِيْ النضج على جانب واحد، اقلبها حتى يتحول الوجه إلى اللون الأحمر. بعد ذلك، انزع القالب على قطعة قماش نظيفة وزين وجهها بكريمة الشانتيلي أو كريمة المعجنات مع صلصة الفاكهة والشوكولاتة.

وعاء كيك الكاكاو السريع

المكونات

ربع كوب زبدة مذابة أو سمن.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

مقدار 100 جرام من السكر الناعم.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب حَلْيب خالي الدسم.

ربع كوب دقيق للحَلْويات.

طريقة التحضير