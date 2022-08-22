أسرع هدف في تاريخ كرة القدم ويكيبيديا ، ذاع خبر أثار ضجة اعلامية خلال الأوقات الاخيرة عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي بالبحث حول أسرع هدف في تاريخ كرة القدم ، ويعد ذلك الأمر والذي مازال هنالك تنازع عليه لوجود بعض الأسباب ، مما أفصح الاتحاد الإحصائي لكرة القدم أنه ليس هنالك نظام يعمل على تحديد التوقيت الخاص بالأهداف ، وبالتالي دائماً سيحدث الخلافات حول السجلات الخاصة بالأهداف الأسرع ، تابعوا معنا .

أسرع هدف في تاريخ كرة القدم – ويكيبيديا

أسرع هدف اعترف به اتحاد الكرة رسمياً حدث خلال مباراة هواة في عام 2004 بين كاوز سبورتس ريس وإيستلي ريس، حيث سجل مارك بوروز الهدف الأول في المباراة بعد 2.56 ثانية من صافرة الحكم، خلال عام 2004 م، الهدف السعودي للكرة الطائرة. غالبًا ما يعتبر نواف العبد أسرع هدف في العالم، حيث سجل هدفه ضد نادي الشعلة السعودي في ثانيتين فقط عام 2009 في مباراة كأس الأمير فيصل بن فهد للفرق الأولمبية.

قائمة أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم

على الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لم يعترف بجميع أسرع الأهداف في العالم، نتيجة افتقار بعضها للتصوير والتوثيق العالميين، إلا أن بعض الأهداف كانت ولا تزال تعتبر الأسرع في العالم، والقائمة يتضمن أسماء اللاعبين ووقت أهدافهم كما هو موضح في الجدول التالي

تصنيف لاعب السنة المباراة النتائج زمن الهدف 1 جافين ستوكس 2017 Marhill vs Clydebank 3-0 2.1 ثانية 2 فوك باكيشي 2012 GSP Bullet vs FK Doryol 4-1 2.2 ثانية 3 مارك بوروز 2004 كاوز سبورتس ريس مقابل إستلي ريس. 5-3 2.56 ثانية 4 ريكاردو أوليفيرا 1998 ريو نيجرو كابيتال ضد سوريانو انلاند 1–1 2.8 ثانية 5 تشيونغ ساي هو 1993 كأس بورتسموث – 2.8 ثانية 6 كارلوس الميدا 2011 أوليفيرا دو vs Associação Atlética de Arganil 3-0 3 ثوان 7 ميغان سيرسون 2016 أوما ماورودرس ضد مينيسوتا كروكستاون 2-0 3 ثوان 8 فريدريكو تشافيس جويديس 2003 أمريكا مينيرو ضد فيلا نوفا 1-5 3.17 ثانية 9 كولين كوبرثويت 1979 بارو ضد كيترينج تاون 0-4 3.55 ثانية 10 ريتشارد ويتون 2017 أوكوود ضد لينجفيلد 2-6 3.57 ثانية

أسرع 5 أهداف في المونديال

تحظى أهداف المونديال باهتمام أكبر لجميع اللاعبين والمشجعين، ودائمًا ما تم تعيين سجلات أسرع الأهداف في المونديال، وتحطمت بعض الأرقام القياسية، بما في ذلك كأس العالم واحدة تلو الأخرى، وخمسة أهداف أسرع في. كأس العالم عبر التاريخ حتى الآن كما هو موضح في الجدول التالي

تصنيف لاعب الفريق تخفيض السنة زمن الهدف 1 هاكان شكور ديك رومى كوريا الجنوبية 2022 م 11 ثانية 2 فاكلاف مسك التشيكية يوغوسلافيا 1962 م 16 ثانية 3 إرنست لينر ألمانيا النمسا 1934 م 24 ثانية 4 بريان روبسون إنكلترا فرنسا 1982 م 27 ثانية 5 كلينت ديمبسي أمريكا غانا 2014 م 30 ثانية

أفضل هدف في تاريخ المونديال

جائزة أفضل هدف في تاريخ كأس العالم، أو ما يعرف بـ “هدف القرن”، ذهبت إلى هدف دييجو مارادونا في مرمى إنجلترا في مونديال 1986، ويمكن القول أن توجه دييجو مارادونا من داخل نصفه لهدف الخصم وإحراز هدف هو أفضل هدف سجله في تاريخ المونديال، حيث استلم الأرجنتيني الشاب الكرة تحت الضغط، وتجنب خصومه ببراعة وتسارع لا مثيل لهما، وقلة قليلة من اللاعبين تمكنوا من فعل ما يفعله دييجو مارادونا. فعل ذلك، ومع ذلك فإن القيام بذلك في أخطر مرحلة ضد فريق مثل إنجلترا هو أمر خاص للغاية (يمكن مشاهدة الفيديو المستهدف “”).

أسرع هدف في تاريخ كرة القدم ويكيبيديا ، يأتي تلك التسائلات من قبل المشجعين والمتابعين للاعبين كرة القدم الذين يلعبون في منطقة الهجوم ، لما يتسموا به من المهارة في تسجيل الأهداف ، مما جعل هنالك باب للتسائلات والتي سيكون من الصعب الاجابة على تحديد أسرع هدف في تاريخ كرة القدم .