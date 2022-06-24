أسرع 13 طريقة تطويل الشعر بسرعة

أسرع 13 طريقة لنمو الشعر بسرعة كبيرة.

في بعض الأحيان قد تصابين بالإحباط الشديد لأن شعرك لا ينمو بشكل جيد، لأن نمو الشعر يختلف من شخص لآخر، يستغرق نمو شعرك وقتًا طويلاً كما تريد. لذلك نقدم لك سيدتي بعض النصائح التي ستوجهك في كيفية نمو الشعر بسرعة كبيرة وبطريقة صحية وصحية.

نمو سريع للشعر بدون خلطات

# 1 قم بقص أطراف الشعر بانتظام لإطالة الشعر

قد يبدو الأمر غير منطقي بالنسبة لك، ولكن إذا كنت تريد شعرًا طويلًا وصحيًا، فأنت بحاجة إلى تقليم الأطراف بشكل دوري. ونصح الخبراء ومصففي الشعر أن “قص الشعر لا يؤدي إلى إطالة الشعر، ولكنه يؤدي إلى التخلص من تقصف الشعر”، “إن التخلص من الأطراف التالفة يجعل شعرك يبدو وكأنه ينمو بسرعة”. بشكل عام، الشعر الذي يعاني من التقصف يؤدي إلى تساقط الشعر الطويل، فضلاً عن لمعانه وسمكه ونعومته.

# 2 قاوم الرغبة في تفتيح شعرك

لكل منا لون شعر فريد خاص بنا، والشعر يبدو أنيقًا بلونه الطبيعي على جميع النساء، ولكن قد ترغب في صبغ شعرك لتغيير مظهرك قليلاً. لكن صبغ الشعر من لون أغمق إلى لون أفتح يمكن أن يوقف نمو الشعر “عندما تتلف بصيلات الشعر عن طريق التفتيح، يكون الشعر أكثر عرضة للتكسر والدمار”، “باستخدام مواد كيميائية أقل، ينمو الشعر بشكل أسرع”.

# 3 توزيع زيت الشعر الطبيعي على فروة الرأس

يمكن أن يكون النوم دون تمشيط شعرك أمرًا مريحًا، خاصة إذا شعرت بالتعب بعد يوم طويل شاق، ولكن في الواقع، فإن التمشيط السريع قبل النوم يوزع الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس على جميع أجزاء شعرك لذا فهي مرطب بشكل طبيعي قبل النوم “استخدم مشط شعر واسع لتوزيع الزيت الطبيعي من فروة رأسك يتم وضعه على جميع أجزاء شعرك، لترطيب شعرك بشكل طبيعي. هذه الخطوة البسيطة كل ليلة تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يسمح يطيل الشعر في غضون أسابيع قليلة مع التكرار.

# 4 تناول الأطعمة الصحية لتسريع نمو الشعر

لا يعتمد امتلاك شعر طويل وقوي على المنتجات التي تضعينها على شعرك فحسب، بل يعتمد أيضًا على الطعام الذي تطعمينه جسمك. “لتعزيز نمو الشعر، تحتاج إلى تغذية شعرك من الداخل،” “حاول إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي مثل الأسماك والمكسرات والمكسرات وجميع الفواكه.” إذا لم تكن من محبي اللحوم، يجب أن تلتزم بتناول البروتين من مصادر أخرى عالية البروتين. حذر الأطباء من عدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية لأنه يضعف الشعر، مثل البروتين وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ والزنك والحديد وأوميغا 3، وكلها تعمل على تغذية الشعر وحمايته من التلف، وأكثرها والأهم من ذلك أنه يطيل الشعر بشكل كبير. صحي للشعر سريع النمو.

# 5 تجنب استخدام أدوات تصفيف الشعر

تحذير من خبراء التجميل الذين يرفضون استخدام الحرارة على الشعر “لا تفرطي في شعرك”. ينصح مصففو الشعر بتقليل الحرارة المستخدمة على الشعر واستخدام واقي من الحرارة. إذا لم تتخذي الاحتياطات اللازمة، سيتعرض شعرك للتلف والتلف والتقصف، حيث تعمل الحرارة العالية على تجريد طبقات ترطيب الشعر وتركه عرضة للحروق والتلف.

# 6 لا تستخدم الشامبو كل يوم

لا بد أنك سمعت نصيحة “لا شامبو”، لكن هل تساءلت يومًا لماذا

إن غسل شعرك بالشامبو مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع يسمح للزيوت الطبيعية بتغذية شعرك، وهذا يسمح له أيضًا بملء نقص رطوبة الشعر. لكن غسله يومياً بالشامبو يؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه بسرعة مما يؤدي إلى قلة نمو الشعر.

# 7 استخدمي الفيتامينات في روتينك الصباحي لنمو الشعر

إذا كان نظامك الغذائي لا يحتوي على ما يكفي من العناصر الغذائية، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير جذري في شعرك. وأشار أحد خبراء الشعر إلى “البحث عن الفيتامينات التي تغذي الشعر، خاصة تلك الموجودة في الشعر والجلد والأظافر”. “تحتوي هذه الفيتامينات المهمة على عناصر مغذية مثل البيوتين وفيتامين ج وفيتامين ب التي تعمل على تقوية الشعر”. المكافأة هي أنك ستحصلين على بشرة وشعر أفضل لأنه سيسرع نمو الشعر ويجعله أطول بطريقة صحية.

# 8 قم بإنهاء حمامك بالماء البارد

الاستحمام بالماء الساخن ليس ضارًا للبشرة فحسب، بل للشعر أيضًا. قللي درجة حرارة الماء عند غسل شعرك، فغسل شعرك بالماء البارد يساعد على إغلاق مسام الشعر وتقوية شعرك أثناء تصفيفه حتى لا يتساقط.

# 9 كن حذرًا عند تمشيط الشعر الرطب

الشعر المبلل أكثر عرضة للتساقط والتكسر، لذا يجب تركه يجف ثم تمشيطه. ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك وتحتاج إلى تمشيطه، فاستخدم مشطًا عريضًا حتى يمر بسهولة عبر شعرك. ينصح أحد مصففي الشعر باستخدام فرشاة مصممة للشعر الرطب مثل

# 10 استخدم المينوكسيديل لنمو الشعر

استخدم منتجًا يحتوي على المينوكسيديل، مما يزيد بشكل فعال من نمو الشعر واستطالة، كما يقلل من تساقط الشعر ويزيد من كثافة الشعر.

# 11 توقف عن التنظيف بالمنتجات العصرية

قد تحاول بعض شركات التنظيف السريع إقناعك بأن هذه المنتجات ستغير حياتك تمامًا، لكن الخبراء يقولون عكس ذلك. إن القيام بجلسات تنظيف الشعر يضر بشعرك، حيث يحرم جسمك من العناصر الغذائية التي تزيد من نمو الشعر، وبالتالي ستلاحظ تباطؤًا ملحوظًا في نمو شعرك، ويفقد شعرك حيويته ويصبح باهتًا.

# 12 النوم على وسادة من الحرير لنمو الشعر

يمكن أن يساعد النوم في تحسين شعرك، لكن كيف كل ما عليك فعله هو تبديل وسادتك بوسادة حريرية. يقول طبيب الأمراض الجلدية “الحرير خفيف على الشعر لأنه يمنع التشابك والتكسر”. كلما كان شعرك أقل تشابكًا، كلما كان شعرك أطول.

# 13 اعتني ببشرتك

من السهل أن ترى شعرك يتألق عندما تبدأ في استخدام منتج ما وتشعر بالراحة، لكن أحد الخبراء يوصي بإلقاء نظرة فاحصة على هذه المنتجات ويقول، “ماذا تفعل هذه الوصفة لبشرتك” وهو يفعل ذلك لشعرك أيضًا. “هل يجعل بشرتك جافة أم قشرية أم ثقيلة أم شمعية أم لزجة أم دهنية أم أنها ناعمة ورطبة ومنعشة وناعمة »يجب أن تعاملي شعرك كما تعالجين بشرتك ولا تستخدمي المنتجات التي قد تتلفه أو تجعله أقل فاعلية لأن ذلك يقلل من نمو الشعر وتمدده. إذا كانت بصيلات شعرك مسدودة أو مغطاة بطبقات سميكة، فلن تتمكن من النمو بشكل جيد.

13 طريقة سريعة لنمو الشعر بسرعة