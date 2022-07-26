أسطورة إيطاليا يُعدد مزايا محمد صلاح

تحدث ألبرتو زاكيروني، أسطورة التدريب في إيطاليا، عن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم.

وقال زاكيروني في تصريحات متلفزة “محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم حاليا”.

وتابع “صلاح يجيد اللعب في الفضاء وكذلك قدرته الكبيرة على التسجيل وصنع الأهداف”.

وعن حازم إمام قال “إنه اللاعب المصري الذي أعرفه جيداً لأنني دربته في أودينيزي، لكنه كان معنا لفترة قصيرة”.

وأوضح أن الكرة المصرية بالنسبة له هي حازم إمام، مشيرا إلى أنه لاعب رفيع المستوى.

وأكد أنه لا يوجد الكثير من اللاعبين في العالم بإمكانياته.

وختم “لم أر مصر تفوز 1-0 على إيطاليا في مونديال القارات”.

ثمن هدف محمد صلاح

تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم، في قائمة أغلى الأهداف في البطولات الخمس الكبرى.

كانت القائمة على النحو التالي

هدف مبابي مع باريس سان جيرمان يساوي 900 ألف يورو، وهدف كريم بنزيمة مع ريال مدريد بقيمة 622 ألف يورو.

هدف محمد صلاح مع ليفربول بقيمة 600 ألف يورو.

هدف ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ يساوي 573 ألف يورو.

هدف سونغ مع توتنهام يستحق 570 ألف يورو.

هدف سيرو إيموبيلي مع لاتسيو يساوي 380 ألف يورو.