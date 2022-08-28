أسطورة الاتحاد يوضح “هل يتأثر النمور بإيقاف مهند الشنقيطي”

أراد الكابتن محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، توجيه رسالة مطمئنة إلَّى جماهِيْر العميد حول تأثير ذلك على الفريق فِيْ غياب مهند الشنقيطي.

ومؤخرا أعلنت اللجنة المهنية إيقاف لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي لمدة شهرين لعدم التزامه بالمنتخب الأولمبي.

كَمْا غرمت اللجنة الاتحاد 300 ألف ريال، بعد الاستماع لدفاع النادي والتأكيد على سلامة اللاعب من أي إصابة، بحسب اللجنة الطبية.

وقال محمد نور فِيْ تصريحات متلفزة على برنامج ‘SBC Stadium’ “الأسطورة عبرت عَنّْ استيائها من تصرف اللاعب مهند الشنقيطي بعدم رحيله عَنّْ المنتخب الأولمبي بسبب الإصابة، وبعد يومين لعب مباراة ودية. مباراة مع فريق الاتحاد “.

وأكد أسطورة الاتحاد أن إيقاف مهند الشنقيطي لمدة شهرين لن يؤثر على مستوى وأداء الفريق فِيْ مباريات الدوري المقبلة.

ويغيب الشنقيطي عَنّْ مباريات الاتحاد أمام “الاتفاق – الرائد – الخليج – النصر – الفاتح – ضمك – الوحدة”.

وتابع محمد نور “الاتحاد لن يتأثر بإيقاف الشنقيطي، بطريقة لعب نونو سانتو، حيث سيلعب بدلا من ذلك مع لاعب (مدافع مركزي) وليس بظهِيْر مثله، وهذا سيكون أفضل للفريق “.

يشار إلَّى أن الاتحاد نجح فِيْ التغلب على العدالة 3-0 فِيْ أول مباراة له فِيْ موسم 2023 فِيْ دوري روشان السعودي.