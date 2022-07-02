أسطورة البرتغال سواريش سيصنع التاريخ مع الأهلي

أكد أسطورة كرة القدم البرتغالية نونو جوميز أن مواطنه ريكاردو سواريس، المدرب الجديد لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، يمكنه صنع التاريخ مع القلعة الحمراء.

وقال جوميش في تصريحات متلفزة “بالتأكيد تدريب الأهلي سيكون تحديًا كبيرًا لسواريس، لكنني أؤمن بقدرته على النجاح وآمل أن يصنع قصة خاصة”.

وأضاف سواريس يعلم أن الأهلي هو أفضل فريق في القارة، وبالتأكيد سيتعاملون مع الضغط والقتال في كل مباراة، وهم يعلمون أن الهدف الأساسي هو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، ومن بالطبع للفوز بالدوري “.

وتابع “شعبية الأهلي أعلى بكثير من شعبية بنفيكا، وروح جماهير الأهلي لا تصدق، فهم متحمسون للغاية للنادي ويظهرون هذا الشغف في كل لحظة. أعتقد أنه من المهم أن يشعر المدرب دعم الجماهير، لأن أي ناد لا شيء بدون جماهيره “.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم، عن فريق الحكام لمباراة الأهلي وبتروجيت، المقررة يوم غد السبت مايا، في ذهاب نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2022.

تنطلق مباراة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم أمام بتروجيت، مساء غد السبت، على استاد القاهرة، في ذهاب نصف نهائي كأس مصر، الساعة 9 صباحا.

واختار اتحاد الكرة فريق تحكيم مكون من الحكم محمود ناجي يساعده “هاني عبد الفتاح” مساعد أول “وأحمد التلاوي” مساعد ثان “وعاطف حسين” حكم رابع “.

بينما سيقود تقنية الفيديو الحكم طارق مجدي ويساعده في غرفة الفأرة شريف عبد الله.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز في ربع النهائي بهدفين لواحد.

وسيواجه الفائز في مباراة الأهلي وبتروجيت فريق الزمالك في نهائي كأس مصر يوم 21 يوليو.