أسطورة السيارات.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 فِيْ السَعُودِيْة بأسعار ومواصفات ولا فِيْ الاحَلْام 

سيارة Lada Niva 2022، السعوديون من بين أكثر السيارات الكلاسيكية والرياضية التي يمكن أن تتخطى العوائق والجبال والأماكن الصعبة، خاصة وأن المملكة العربية السَعُودِيْة تنتشر فِيْ الأماكن الجبلية، وتعد سيارة Lada Niva من أحدث موديلات السيارات التي ظهرت خلال هذا العام تساعد السائق أثناء القيادة، وتعتبر من السيارات المناسبة للمشي على جميع الطرق. كَمْا تعتبر من أفضل السيارات التي تناسب جميع الفئات. كَمْا أنها تتمتع بمظهر خارجي كلاسيكي ومصممة بخصائص الدفع الرباعي ومجهزة بأحدث تقنيات القيادة من الداخل، وبسبب كثرة عمليات البحث عن أسعار ومواصفات سيارة لادا نيفا فِيْ السَعُودِيْة، سنراجع من أجلك فِيْ السطور التالية.

مواصفات لادا نيفا 2022

مواصفات لادا نيفا لا تعد ولا تحصى، فهِيْ من السيارات المجهزة بأحدث التقنيات من الداخل والخارج، كَمْا أنها تعتبر من سيارات الجيل الجديد فِيْ الأسواق هذا العام، حيث تم إطلاق السيارة فِيْ السَعُودِيْة. . حتى أصبحت مشهُورة جدًا وبدأ الجميع فِيْ البحث عن مواصفاتها التي جعلتها مختلفة عن السيارات الأخرى، مواصفات Lada Niva كالتالي.

تصل سرعة السيارة إلى 145 كيلومترًا فِيْ الساعة.

محرك السيارة 1700 سم مكعب.

السيارة مزودة بخمس سرعات مختلفة.

لديها عجلات قياس 15 بوصة.

مجهزة بمكابح مانعة للانزلاق.

قوة محرك السيارة 83 حصان، وعزم الدوران 128 نيوتن متر.

الخارج كلاسيكي.

هناك أربعة نماذج مختلفة متاحة.

تحتوي السيارة أيضًا على هِيْكل قادر على التعامل مع الصدمات.

تحتوي السيارة على مصابيح LED فِيْ الخلف لتضيء ليلاً.

كَمْا أنه يساعد السائق أثناء القيادة.

مجهزة بتقنيات أمنية لحماية القائد.

سعر لادا نيفا 2022 فِيْ السَعُودِيْة

يمكن شراء سيارة لادا نيفا فِيْ السوق السعودي حيث تتوفر بأربعة موديلات مختلفة ليتمكن المشتري من الاختيار حسب رغبته والنوع المناسب له وكذلك المظهر الخارجي وأسعارها ليست عالية. فِيْما يتعلق بمواصفاتها الممتازة، ويمكن شراء سيارة لادا نيفا فِيْ السَعُودِيْة بمبلغ يصل إلى 36 ألف ريال سعودي، وسعر السيارة فِيْ روسيا 717 ألف روبل روسي.