يعتقد أحد أساطير كرة القدم فِيْ نادي الشباب أن الفريق قادر على تجاوز عقبة منافسه الهلال فِيْ النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2022-2023.

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الشباب والهلال، اللذان اجتازا مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث من المتوقع أن يكَمْل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجولة النهائية فِيْ فبراير 2023.

أسطورة الشباب يتحدى الهلال فِيْ دوري أبطال آسيا

وقال عبدالله الأسطى، أسطورة كرة القدم الأسبق فِيْ الشباب، لصحيفة “الرياضية”، فِيْ العدد الورقي الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، إن الفريق على وشك مواجهة عقبة واحدة فِيْ دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعَنّْ ظهِيْر الشباب الأيسر من 2005 إلَّى 2017، أكد أن العقبة الوحيدة هِيْ الهلال، مضيفاً “لا يوجد منافس آخر للشباب فِيْ دوري أبطال آسيا غير الهلال، إن شاء الله هُو قادرين على تصدرها إذا كانوا فِيْ الأدوار المتقدمة “.

وأكد الأسطى أن الشباب هُو أفضل فريق فِيْ دوري “روشن” السعودي، موضحا أنه بصدد الحصول على لقب كبير فِيْ موسم 2023، حيث يضم قائمة بارزة جدا للأجانب، وهُو فقط هُو يفتقر للتعاقد مع مدافع قوي.

وفِيْ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، سيواجه الشباب منافسه الأوزبكي ناساف، فِيْما سيلتقي الهلال شقيقه الأهلي دبي فِيْ الإمارات بنفس الدور.