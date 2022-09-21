“أسطورة النصر والاتحاد”.. حمد الله يحرج السومة وجوميز فِيْ الدوري

أكَمْل النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم فريق الاتحاد الكروي الأول، 89 مباراة رسمية فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن، منذ وصوله إلَّى المملكة، صيف 2022.

وانتقل حمدالله (31 عامًا) إلَّى الملاعب السعودية لأول مرة، فِيْ أغسطس 2022، عَنّْدما انضم إلَّى فريق نادي النصر لكرة القدم، والذي كان يمثله حتى نوفمبر 2022.

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بعد أزمته الشهِيْرة مع النصر، وإنهاء عقده رسميًا، انتقل النجم المغربي الكبير إلَّى اللواء الفِيْدرالي، خلال “يناير 2022” الشتاء ميركاتو.

* حمدالله يتفوق على السومة وجوميز

عبد الرزاق حمدالله خلال فترة وجوده مع النصر ونادي الاتحاد من بعده حطم كل الأرقام القياسية فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن. – ساهم بـ106 أهداف فِيْ 89 مباراة رسمية. كالآتي

الأهداف 91.

– الحضور 15.

وبذلك تفوق مهاجم الاتحاد الحالي على أرقام الأسطورة السوري عمر السومة مع النادي الأهلي ومهاجم الهلال السابق بافِيْتيمبي جوميز أيضا فِيْ أول 89 مباراة رسمية فِيْ دوري المحترفِيْن.

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ساهم السومة بـ 99 هدفاً فِيْ أولى مبارياته الـ89 بالدوري، وسجل 88 وصنع 11 تمريرة لزملائه فِيْ الفريق الأول بالنادي الأهلي.

من جهته، ساهم جوميز بـ 87 هدفاً فِيْ أولى مبارياته الـ89 بالدوري. وأحرز 72 هدفا فِيْ مرمى المنافس، و 15 تمريرة حاسمة لزملائه فِيْ نادي الهلال.