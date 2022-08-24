أسطورة النصر يتحدث عَنّْ صفقة عوار ونصيحة لـ”غريب” تصدم الأهلي

فوجئ فهد الحريفِيْ نجم النصر والمنتخب السعودي السابق بفشل إدارة مصالي المعمر فِيْ التعاقد مع الفتى الذهبي لنادي ليون الفرنسي حسام عور.

ووردت أنباء خلال الأيام الماضية عَنّْ أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا يتطلع لإعادة حسام عور للعمل تحت قيادته لينضم إلَّى نادي النصر بعد أن باءت الاتصالات السابقة بالفشل بين الجانبين.

وواجه أوار وقتًا عصيبًا فِيْ الفترة الماضية، بعد أن ترك حسابات المدرب الهُولندي بيتر بوش، وبالتالي لم يشارك فِيْ مباريات الدوري الفرنسي التي بدأت مطلع الشهر الجاري.

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نشر فهد الحريفِيْ، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فِيْديو لمهارات حسام عور البالغ من العمر 24 عامًا.

وعلق الحريفِيْ على مقطع الفِيْديو قائلاً “أنا أمثل أن هذا لا يجلب … كيانًا مثل النصر لم يجذب منهجه الإبداعي والمبتكر الذي يقوم بالكثير من العمل، لمدة أربعة مواسم، وكَمْ وكَيْفَ. الكثير من الأموال التي أنفقناها وجلبناها، ولكن حيث يوجد الشخص المبدع الذي يصنع الكرة ويحملها ويتحكَمْ فِيْ الإيقاع والسجلات “.

واضافت اسطورة الانتصار “انا اعمل وانصح بالصبر والدعم، لا احد يقول ان المدرب يريد مدافع، انت تجتذب حارس تصويب رائع يتكتم على اخطاء الدفاع، اذا مروا ولديك تغطية دفاعية. الممثل الأول فِيْ المحور السادس، بالتأكيد سيعزز بعض الضعف، لكن الفوز يتطلب عملاً هامًا فِيْ الوسط والثالث الهجومي، خاصة عَنّْدما يتعلق الأمر ببناء الهُوية والاستقرار لفريق غاب لفترة طويلة. . ”

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وتحدث الهريفِيْ عَنّْ صفقة الفوز الجديدة عبد الرحمن غريب قائلا “من وجهة نظري غريب أحد أفضل اللاعبين السعوديين، وكنت سعيدا بضمه لكن عليك أن تفهم أن الفوز ليس آل. – الأهلي النظام والمجموعة مختلفان، مع الأهلي طريقة واحدة فقط، حمل الكرة والاعتداء والثقة بالنفس، الآن مدرب منضبط والعديد من النجوم، عليك أن تكون على دراية عَنّْدما تمر وتدخل وتسأل للكرة فِيْ الفراغ “.

واختتم فهد الحريفِيْ رسالته لعبد الرحمن غريب بقوله “هذه النقاط حاسمة لاختصار الوقت. أنا أحب اللاعب بالحلول الحركية يمكنه مشاركتها مع زملائه ويمكنه الاستفادة من المجموعة بحركتك. والذكاء. هذا كله من أجلك. لا تصطدم بالتغيير. لديك عبء كبير وتقوده وأنا أثق بك، لكن أهم شيء هُو البدايات التي تتعثر فِيْ أي تغيير “.