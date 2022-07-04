أسطورة النصر يحذر من رحيل مدافع الفريق ..”الاستماع للجمهُور كارثة”

هاشم سرور نجم النصر السابق قدم بعض النصائح الهامة لمجلس إدارة عائلة معمر لا تلبي مطالب الجماهِيْر وتهمل المدافع عبد الله مادو.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، عَنّْ احتمال رحيل مدافع النصر عبد الله مادو، خلال السوق الصيفِيْ الحالي، بسبب عدم قدرة الإدارة على حسم ملف التجديد للاعب.

وقال سرور عبر حسابه الرسمي على موقع المدونات الصغيرة “تويتر”، الاثنين “أنصح مسؤولي النصر بعدم إهمال المدافع عبد الله مادو، لأنه من المهم أن يكون ضمن لاعبي الموسم المقبل”.

وتابع نجم النصر السابق “ألاحظ أن قلب الدفاع الذي يلعب بالقدم اليسرى فِيْ المملكة أشبه بعملة نادرة. الاندفاع للحكَمْ كارثة”.

وتابع هاشم سرور رسالته لجمهُور النصر “قبل رفض اللاعب يجب أن ندرس الظروف. أحيانًا يكون سبب تراجع اللاعب هُو اللعب بجانبه وأحيانًا يفشل اللاعب بسبب خطأ ارتكبه”. لقد تم اللعب، وللأسف الشيء المهم هُو الاستغناء عَنّْ لاعب “.

وختم نجم النصر رسالته بالسؤال “هل عَنّْدك واحد أفضل منه وفِيْ نفس المنصب، طلبات كثيرة دون تفكير فِيْ كارثة”