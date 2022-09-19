أسطورة النصر يراهن الشارع السعودي.. “هذا أفضل لاعب فِيْ موسم 2023”

رهان هاشم سرور، أسطورة فريق النصر الأول لكرة القدم، جماهِيْر الشوارع للرياضة السعودية، مساء اليوم الاثنين، على أفضل لاعب فِيْ موسم 2022-2023.

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وشهدت منافسات دوري روشان السعودي فِيْ موسم 2023 حتى الآن تألق أكثر من لاعب أجنبي، خاصة فِيْ أندية الهلال والنصر والشباب والاتحاد التي تتنافس فِيْ المربع الذهبي. ، بعد مرور 4 جولات فقط.

أسطورة مراهنات النصر على الشارع السعودي .. “هذا أفضل لاعب فِيْ موسم 2023”.

أشار هاشم سرور، أسطورة كرة القدم فِيْ النصر، إلَّى أن النجم البرازيلي لويس جوستافو على وشك أن يصبح أفضل لاعب أجنبي فِيْ منافسات الدوري السعودي، موسم 2022-2023.

وكتبت أسطورة النصر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أتمنى أن يكون جوستافو من أفضل اللاعبين الأجانب. لديه حس القيادة والسيطرة، وهُو التحكَمْ فِيْ وتيرة اللعبة من خلال الدقة والتنويع. التمرير والتحكَمْ فِيْ خط الوسط بأداء متوازن وهادئ “.

وعَنّْ رهان الشارع الرياضي السعودي أضاف هاشم سرور “لويس جوستافو .. يستحق المراهنة عليه”.

وأبدت بعض جماهِيْر النصر دهشتهم من ترشيح لويس جوستافو رغم الأداء غير المقبول الذي قدمه فِيْ أولى مبارياته، مما دفع هاشم سرور إلَّى توضيح “كل كلماتي عَنّْ اللاعب فِيْ الجانب التنظيمي، كَمْحور متقدم … لا يتعلق الأمر بجوستافو كلاعب محور دفاعي “. .

يشار إلَّى أن النصر سيواجه الاتحاد، فِيْ 2 أكتوبر، فِيْ مباراة تجمعهما على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات اليوم الخامس من دوري روشان السعودي.