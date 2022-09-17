أسطورة النصر يفجرها.. “تاليسكا لا يصلح لنا”

كشف فهد الهريفِيْ أسطورة نادي النصر عَنّْ رأيه فِيْ النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب فريق كرة القدم الأول.

وانضم تاليسكا (28 عاما) إلَّى فريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ صيف 2022 قادما من جوانجزهُو إيفرجراند الصيني.

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منذ انضمامه إلَّى World Castle، سجل النجم البرازيلي 25 هدفًا وساعد 4 آخرين، خلال 35 مباراة رسمية مع فريق كرة القدم الأول، فِيْ مختلف المسابقات.

* تصريحات فهد الحريفِيْ عَنّْ نجمة النصر

واعتبر الحريفِيْ، فِيْ تصريحات لإحدى فضاءات موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن تاليسكا ؛ ليس لاعبا فِيْ المرحلة الحالية بنادي النصر.

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وقالت أسطورة الانتصار “تاليسكا رائع، لكنه ليس لاعبًا مسرحيًا بالنسبة لنا، فِيْ الوقت الحالي. يمكن أن يكون فِيْ غضون عامين، إذا تم تعيينه، ليكون مفِيْدًا للمجموعة”.

وأشار فهد الحريفِيْ إلَّى أن تاليسكا تريد فريقا مثل جوانجزو يمكنه اللعب فِيْ المساحات وأن لاعبيه يتحركون كثيرا.