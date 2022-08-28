أثار ملعب مرسول بارك غضب الشارع الرياضي السعودي، بعد أن تصرف المسؤولون بشكل غير قانوني، وفقا لقواعد كرة القدم، محليا ودوليا، خلال مباراة الفريق الأولى لكرة القدم بنادي النصر، ضد الوحدة، عَنّْد صاحبها. من الارض فاز (1-0) فِيْ الجولة الاولى من الدوري السعودي “روشان”.

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يأمل فريق النصر الأول لكرة القدم أن ينافس حقاً على لقب النسخة الأولى من دوري “روشن” السعودي، بعد أن احتل المركز الثالث فِيْ موسم 2022، حيث جلب المدرب الفرنسي رودي جارسيا 4 لاعبين، البرازيلي لويس جوستافو، الإيفواري جيسلان كونان، الكولومبي ديفِيْد أوسبينا وعبد الرحمن غريب.

أسطورة الهلال “يفاجئ” الشارع السعودي .. ويدافع عَنّْ ملعب النصر

فِيْ الدقيقة الثالثة من المباراة بين رفقاء المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ضد الوحدة، سجل النجم الكاميروني فنسنت أبو بكر، بضربة رأس متقنة، أولى أهداف الفوز فِيْ موسم 2023.

وأقدم انتصار، على احتفال غير قانوني فِيْ لعبة كرة القدم محلياً وعالمياً، حيث تم إغلاق “إنارة” ملعب السيدة بارك على طريقة احتفال المصارعين المحترفِيْن فِيْ “WWE”، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً. فِيْ المجتمع الرياضي السعودي.

وأبدى الحكَمْ الرئيسي ومراقب المباراة النصر والوحدة استياءهما مما حدث، مهددين، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، بوقف المباراة التي انتهت (1-0). )، إذا تكرر الحادث مرة أخرى.

ودافع علي الحبسي، أسطورة حراس مرمى الهلال، فِيْ تصريحات لـ “SSC” الرياضية، على ملعب النصر.

وأكد أن ما حدث فِيْ مرسول بارك موجود فِيْ ملاعب كرة القدم حول العالم، موضحا أنه عَنّْدما كان لاعبا محترفا فِيْ الدوري الإنجليزي وتحديدا فِيْ هال سيتي، شاهد هذا الاحتفال كثيرا.

وصف حارس مرمى الهلال إطفاء أضواء ملعب مرسول بارك بـ “خطوة جميلة”، وهُو ما يعَنّْي الانضمام إلَّى الدوري السعودي.