أعلنت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ، عن إطلاق أراضي في 10 مدن جديدة ، عبر محافظات جمهورية مصر العربية. ننشر في السطور التالية أسعار أراضي هيئة المجتمعات العمرانية 2022.

هيئة المجتمعات العمرانية أسعار أراضى 2022

وبدأ تقديم إعلان هيئة المجتمعات العمرانية 2022 يوم الأحد 19 يونيو 2022 إلكترونيا من خلال الرابط الذي تنشره الوزارة.

من شروط التقديم في إعلان أراضي هيئة المجتمعات العمرانية 2022 ، أن يكون المتقدم شخصًا وليس مؤسسة أو شركة ، وألا يقل عمره عن 21 عامًا.

لا يحق للأسرة حجز أكثر من قطعة أرض ، مع عدم تخصيص وحدات إسكان اجتماعي لأحد أفراد الأسرة.

إليكم أسعار أراضي هيئة المجتمعات العمرانية 2022 في 7 مدن جديدة ، والتي كشف عنها موقع اليوم السابع.

سعر المتر بالفيوم الجديدة:

1615 جنية لكل 100 قطعة ارض.

سعر المتر ببني سويف الجديدة:

بين 1850 جنيها و 2035 جنيها بها 91 قطعة ارض.

سعر المتر بالمنيا الجديدة:

1400 جنيه 5 قطع أرض.

سعر المتر بأسيوط الجديدة:

وتتراوح ما بين 1520 و 1880 جنيها ، منها 296 قطعة أرض.

سعر المتر بسوهاج الجديدة:

وتتراوح أسعارها بين 1785 جنيهاً و 2095 جنيهاً ، وبها 802 قطعة أرض.

سعر المتر في أخميم الجديدة:

835 جنيه مقابل 58 قطعة أرض.

سعر المتر بقنا الجديدة:

2010 جنيه .. 408 قطع أرض.