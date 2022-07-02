أسعار الأضاحي ترتفع إلى 2500 ريال

تشهد أسواق الماشية في منطقة جازان هذه الأيام نشاطًا كبيرًا وحركة شراء الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، حيث واكب بائعو وتجار المواشي الموسم بالزيادة المتوقعة في الطلب وارتفاع الأسعار نسبيًا.

تضحية ارتفاع الأسعار

رصدت وكالة الأنباء السعودية في زيارة ميدانية لعدة أسواق بالمنطقة تباين أسعار الذبح من سنة إلى أخرى بحسب كثرة أو نقص المعروض من الذبيح، في وقت تتراوح فيه أسعار ذبح الأغنام بين 1200 ريال و 1800 ريال.، وأحياناً تتجاوز لتصل إلى 2500 ريال، فيما تتراوح أسعار ذبح الماعز من 1300 إلى 1900 ريال.على مدار العام والاستعداد مبكراً للموسم المبارك عيد الأضحى، وهو موسم نشط لبيع المواشي والتي سيتم عرضها في الأسواق الأسبوعية وفي المحافظات الكبرى.

طلب شراء مستمر.

تجد الأسواق الشعبية طلبًا مستمرًا من المشترين، مما يوفر فرصة جيدة للبيع، مما يشير إلى أن المشتري عادة ما يقضي وقتًا كافيًا لفحص الذبح والبحث عن أفضلها للحصول على الذبح من وقت مبكر وفي وقت لاحق. لتفادي زحمة الأيام الماضية تشتهر محافظات منطقة جازان بالعديد من الأسواق الشعبية وأسواق المواشي حتى عُرفت بعض الأسواق يوم إقامتها كسوق السبت في محافظة بيش وسوق الأحد في أحد. محافظتا المشرحه وحروب، وسوق الاثنين بمحافظة صامطة، مركز الحقو، والثلاثاء بمحافظة صبيا، والأربعاء في محافظات أبو عريش والعيدابي والخميس بمحافظة الدرب، بالإضافة إلى الأسواق الدائمة المخصصة لهذا الأمر.