أسعار الارز اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 فى الأسواق المصرية ،تعتبر من أهم المصادر والاطعمة المفضلة والتي تشتهر بها دولة مصر وذلك للفوائد الكثيرة له بإمداد الجسم بالطاقة اللازمة للنشاطات اليومية كذلك الحفاظ على نسبة الأملاح في الجسم ،كما ويساعد في نمو العضلات والوقاية من كثير من أمراض السمنة ويساعد على تقوية الذاكرة مما يدفع الملايين حول العالم من تناوله ومتابعة أسعاره يومياً.

أسعار الأرز اليوم في السوق المصري

بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر تحديد أسعار الأرز فِيْ السوق المصري، حيث انخفضت أسعار الأرز المصري فِيْ السوق المصري بشكل ملحوظ وخلال أيام قليلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. . الوزير ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، لم يتجاوز سعر الأرز المعبأ 15 جنيهاً مصرياً، والأرز السائب 12 جنيهاً.

انخفاض أسعار الأرز اليوم في مصر

أكد أحد المسؤولين فِيْ الغرف التجارية أن سعر الأرز سينخفض ​​، بحيث يتراوح سعر الأرز المعبأ بين 12 و 14 والباز بين 10 و 12. إمداد. ولدينا مخزون جيد من الأرز، وبالتالي فإن سعر الأرز سيتوازن مع حصاد المحصول.

كم يكلف كيس الأرز

وصلت أسعار الأرز اليوم إلى كيس التاجر بسعر أقل من المستهلك، حيث يبلغ سعر كيس الأرز 25 كيلو من 250 إلى 300، وبحسب أسعار السوق المصري كيلو أرز، يتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 10 و 12 جنيهاً للأرز الفاخر، وقد وصل سعر الكيلو من الأرز الأبيض عريض الحبة من 12 إلى 15 جنيهاً ليكون سعر كيس الأرز العريض يتراوح بين 300 و 375 جنيهاً.

فوائد الأرز

للأرز فوائد عديدة، وهِيْ كالتالي:

يقلل الأرز من السمنة ويقلل من الدهُون ويمنع زيادة الوزن لأنه غني بالألياف وبالتالي يقلل من السمنة.

السيطرة على مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري يعتبر الأرز عاملاً أساسياً فِيْ خفض ضغط الدم.

الأرز مفِيْد لصحة القلب، وهُو عامل مهم فِيْ تحسين صحة القلب.

مصدر للطاقة إذا شعرت بالتعب فتناول الأرز، فهُو عامل جيد لنشاط جسمك.

يمنع السرطان.

عناية بالجلد.

منع مرض الزهايمر.

مدر للبول.

التمثيل الغذائي.

بدون جلوتين.

أسعار الارز اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 فى الأسواق المصرية كذلك وفرت عدد من الشركات الغذائية المصرية الصفحات الإلكترونية لسهولة متابعة المواطنين لارتفاع الأسعار وانخفاضها بالإضافة الى أوضاع السوق العربي والعالمي لأسعار الأرز بين البلاد.