أسعار البنزين الجديدة فِيْ مصر.. قيمة الزيادة المتوقعة

تجتمع لجنة تسعير البنزين والديزل فِيْ مصر هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن أسعار البنزين التي سيتم تنفِيْذها خلال الأشهر المقبلة.

أسعار البنزين الجديدة فِيْ مصر

تقرر لجنة تسعير البنزين والديزل والمنتجات البترولية فِيْ اجتماعها الأسعار الجديدة للبنزين وجميع المنتجات البترولية الأخرى، والتي ستكون سارية المفعول للأشهر الثلاثة القادمة، بحسب تصريحات وزير البترول المصري. المهندس. طارق الملا.

وقال الملا، فِيْ تصريحات تلفزيونية، إن لجنة تسعير البنزين ستنعقد قبل عيد الأضحى المبارك، فِيْ إشارة إلَّى ارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار البنزين فِيْ جميع الدول.

زيادة أسعار البنزين

وشدد الوزير على أنه فِيْ حال الموافقة على الزيادة فِيْ أسعار البنزين فلن تتجاوز الزيادة حاجز الـ 25 قرشا، موضحا أن هناك توجهات حكومية بتعليمات رئاسية لتخفِيْف الأعباء على المواطن وتقليل الزيادة بشكل كبير عما فِيْ أسواق النفط العالمية. يشهدون.

لجنة تسعير البنزين

تجتمع لجنة تسعير الوقود، المسؤولة عَنّْ تحديد أسعار البنزين فِيْ مصر، كل 3 أشهر وتضم مسؤولين من مختلف الوزارات، بما فِيْ ذلك وزارات المالية والبترول والتخطيط، حيث يتم تطبيق أسعار البنزين الجديدة بمجرد نشرها فِيْ الجريدة الرسمية فِيْ مصر.

واتخذت لجنة تسعير الوقود 11 قرارا منذ تشكيلها عام 2022، تم فِيْها تخفِيْض أسعار البنزين مرتين، وثبت أسعار البنزين 4 مرات، ورفع أسعار البنزين 5 مرات.

تهدف آلية التسعير الآلي للمنتجات البترولية إلَّى تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية برفعها أو تخفِيْضها أو تثبيتها وفق عدد من المعايير من أهمها التطورات العالمية فِيْ أسعار خام برنت، وتغيير سعر صرف الدولار مقابل الدولار. الجنيه، والتكاليف الثابتة الأخرى.

وبحسب قرار تشكيل اللجنة، يحق للجنة رفع أو خفض أسعار البنزين والديزل والمنتجات البترولية بنسبة 10٪ من السعر المتداول فِيْ السوق.

أسعار البنزين

وأشار مصدر حكومي إلَّى أن اجتماع لجنة تسعير البترول يأتي بالتزامن مع ارتفاع كبير فِيْ أسعار النفط العالمية، على خلفِيْة الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بتحركات أسعار النفط العالمية خلال الثانية. الربع من العام الجاري حيث تجاوزت أسعار النفط 120 دولارا للبرميل وتحركات أسعار الدولار أمام الجنيه لاتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار المنتجات البترولية.

وتقدم اللجنة قرارها إلَّى وزيري البترول والمالية المصريين ثم إلَّى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لاتخاذ القرار المناسب وإعلانه رسميًا.

وأضاف أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بنحو 20٪، إضافة إلَّى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 18٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصل إلَّى مستويات 18.73 جنيه، وهُو ما يرجع إلَّى قرار مجلس الوزراء. لجنة سيون لرفع أسعار البنزين والديزل لكن القرار فِيْ مثل هذا الوقت يخضع لتوجه سياسي.

ارتفعت أسعار النفط الآن فوق مستوى 110 دولارات للبرميل بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بينما تقدر وزارة المالية المصرية فِيْ الموازنة العامة للدولة سعر البرميل بـ 80 دولارًا.

قال المهندس مدحت يوسف، النائب السابق لرئيس الهِيْئة العامة للبترول المصرية، لـ “العرب اليوم نيوز”، إن الاتجاه العام هُو تخفِيْف الأعباء عَنّْ المواطن، إثر توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة مرات، وهُو ما يعَنّْي أن الاتجاه هُو تثبيت أسعار البنزين والديزل كَمْا هِيْ دون تغيير، وأن القرار الفني للهِيْئة كان رفع الأسعار.

وأضاف أن الحكومة المصرية أرجأت رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، رغم أنه كان مقررا فِيْ وقت سابق، بهدف إراحة المواطنين.

فِيْ منتصف الشهر الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأجيل زيادة أسعار الكهرباء التي كان من المقرر تنفِيْذها هذا الشهر، وتطرق إلَّى موضوع تسعير البنزين، قائلا “نأخذ فِيْ الاعتبار أن هناك ليس ضغطًا كبيرًا على المواطنين “.

أسعار البنزين فِيْ مصر

وبحسب القرار الأخير للجنة تسعير الطاقة فإن أسعار البنزين فِيْ مصر بأنواعه الثلاثة هِيْ كَمْا يلي

وسعر 80 بنزين 7.5 جنيه للتر

وسعر 92 بنزين 8.75 جنيها للتر

وسعر 95 بنزين 9.75 جنيها للتر

وثبت سعر لتر الديزل عَنّْد 6.75 جنيهات. عدم رفع أسعار البضائع.