أسعار البنزين تُشعل نزاع تويتر مجددًا بين بايدن وبيزوس

انتقد مؤسس أمازون جيف بيزوس تغريدة للرئيس الأمريكي جو بايدن دعا فِيْها المديرين التنفِيْذيين لشركات النفط إلَّى خفض أسعار البنزين.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن بيزوس كان يرد على انتقادات بايدن للشركات التي تدير محطات وقود وتحدد الأسعار للمستهلكين.

وقال بايدن يوم أمس السبت على تويتر “هذا زمن حرب وخطر عالمي”. وقال “قلل السعر الذي يفرضونه فِيْ محطات الوقود لتعكس التكلفة التي تدفعها مقابل المنتج. افعل ذلك الآن”.

وقال بيزوس على تويتر، مساء أمس السبت “التضخم مشكلة مهمة للغاية بالنسبة للبيت الأبيض لمواصلة الإدلاء بتصريحات كهذه. إما أنه يسير فِيْ الاتجاه الخاطئ أو يسيء فهم آليات السوق الأساسية بشكل كبير.”

بلغ متوسط ​​سعر البنزين على الصعيد الوطني 4812 دولارًا يوم الأحد، وفقًا لـ Automobile Club of America (AAA)، مقتربًا من أعلى مستوى له على الإطلاق عَنّْد 5016 دولارًا فِيْ الشهر الماضي.

ولم يكن بيزوس هُو الشخص الوحيد الذي انتقد بايدن بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن أمن الطاقة الأمريكي، حيث غرد دوجلاس كارسويل، الرئيس التنفِيْذي لمركز ميسيسيبي للسياسة العامة “غريب، مأساوي، مثير للشفقة، رئيس الولايات المتحدة ينتهك مخزون الغاز “.

تنازع بيزوس والبيت الأبيض على الاقتصاد من قبل، حيث انتقدت إدارة بايدن مؤسس أمازون لمعارضته إصلاحات الرئيس المخطط لها لزيادة الضرائب على الأثرياء.

فِيْ مايو 2022، تصاعد الخلاف بين مؤسس أمازون جيف بيزوس والرئيس الأمريكي جو بايدن، وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن التضخم والضرائب.

الخلاف بين جيف بيزوس وجو بايدن يتلخص فِيْ تبادل الاتهامات، حيث يتهم الملياردير إدارة بايدن بالفشل فِيْ التعامل مع أزمة جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم، فِيْما يوجه بايدن اتهامات خطيرة للملياردير الأمريكي بأنه يهتم فقط بمصالحه الشخصية.

وجاءت تغريدة بايدن بينما ارتفع سعر لتر البنزين فِيْ الولايات المتحدة إلَّى 4.82 دولار فِيْ الأسابيع الأخيرة، وبلغ سعر اللتر فِيْ كاليفورنيا 6.25 دولارات مقارنة بنحو 3 دولارات قبل عام.

يقول الرئيس الأمريكي إنه يبذل جهُودًا كبيرة لمحاولة كبح تضخم الأسعار، وهُو الأعلى منذ ما يقرب من 40 عامًا ويقدر بأكثر من 8 فِيْ المائة، لكن جهُود بايدن لم تؤد إلَّى تغيير حقيقي.

اقترح بايدن تعليق الضريبة الفِيْدرالية على الوقود لمدة 3 أشهر، لخفض الأسعار، لكن قناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية قالت إن هذا الأمر لن يحدث فرقًا كبيرًا، حيث أنها أقل من 4 فِيْ المائة من سعر لتر واحد. من البنزين.

يؤكد البيت الأبيض أن سبب ارتفاع أسعار الوقود هُو الحرب الروسية الأوكرانية.

ويثير الارتفاع الحاد فِيْ أسعار السلع، خاصة الوقود، غضب الأمريكيين، وقد يؤدي ذلك إلَّى تداعيات سياسية تتمثل فِيْ خسارة الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه بايدن، فِيْ انتخابات الكونجرس النصفِيْة نهاية العام الجاري. بدأ بايدن يشعر بذلك مع انخفاض شعبيته.