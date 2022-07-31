أسعار البنزين فِيْ الأردن لشهر أغسطس.. زيادة جديدة

أعلنت لجنة المشتقات البترولية فِيْ الأردن، عَنّْ زيادة جديدة فِيْ أسعار البنزين لشهر آب 2022، من المقرر تنفِيْذها ابتداء من غد.

قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأحد، رفع أسعار البنزين (أوكتان 90) والديزل والكيروسين بمقدار 35 فلسا، ورفع سعر البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا. شهر آب بحسب وكالة الأنباء الأردنية. البتراء “.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة الذي عقد اليوم الاحد لتحديد اسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1 – 31 اب المقبل) حيث تمت ة الاسعار العالمية للنفط الخام ومشتقاته خلال شهر تموز المقبل ومقارنتها. مع نظرائهم لشهر يونيو.

وبموجب القرار يصبح سعر بيع أوكتان 90 بنزين فِيْ أغسطس 990 فلسا للتر بدلا من 955 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1300 فلسا للتر بدلا من 1240 فلسا للتر، وسعر اللتر ويصبح الديزل والكيروسين 755 فلسا للتر بدلا من 720 فلسا للتر، مع الحفاظ على سعر اسطوانة الغاز عَنّْد 7 دنانير للاسطوانة.

وأكدت اللجنة أن الأسعار المحلية للبنزين (90) والديزل والكيروسين ما زالت عَنّْد مستويات أدنى من تكلفتها الفعلية حسب الأسعار فِيْ الأسواق العالمية.

يتزامن قرار لجنة تسعير المشتقات البترولية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية برفع أسعار البنزين فِيْ الأردن مع حالة من الارتباك التي تسود أسواق النفط العالمية.

تفرض وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ضريبة استقطاع على كل لتر من البنزين 90 أوكتان بمعدل 37 قرشا. كَمْا تفرض ضريبة استقطاع على بنزين 95 أوكتان بقيمة 57.5 قرش للتر والكيروسين 16.5 قرش للتر.

سعر اسطوانة الغاز فِيْ الأردن

وأعلن الأردن، الأسبوع الماضي، الإثنين 25 يوليو / تموز 2022، تشديد إجراءات بيع أسطوانات الغاز المنزلي، ومنع تداولها فِيْ البقالة والسوبر ماركت، تفاديا للحوادث.

دعت هِيْئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فِيْ الأردن إلَّى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد محلات البقالة غير المرخص لها ببيع أسطوانات غاز البترول المسال المنزلية، والتي لا تستوفِيْ الشروط العامة المخصصة لوكالات الغاز أو أي أماكن أخرى غير مرخصة.

وقالت الهِيْئة فِيْ تعميم لها، إن بيع أسطوانات الغاز المنزلي فِيْ محلات البقالة والسوبر ماركت يعد مخالفة لشروط اشتراطات تراخيص وكالات الغاز الصادرة بموجب تعليمات ترخيص وكالات الغاز النفطي المسال، بحسب ما ورد فِيْ التقرير. صحيفة الرأي الأردنية.