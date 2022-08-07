أسعار البنزين فِيْ سوريا تقفز 130%.. زيادة صادمة للمرة الثالثة فِيْ 2022

رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين بنسبة 130 فِيْ المائة، فِيْ خطوة صادمة للناس الذين يعيشون وسط أزمات متتالية تقوم على ارتفاع الأسعار.

لامس سعر الصرف مؤخراً عتبة 4250 جنيهاً للدولار فِيْ السوق السوداء، فِيْما يعادل سعر الصرف الرسمي المعتمد من البنك المركزي 2814 جنيهاً للدولار.

أسعار البنزين الجديدة فِيْ سوريا

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عَنّْ بيان لوزارة التجارة الداخلية السورية فِيْ وقت متأخر من مساء السبت، أن سعر البنزين المدعوم سيرتفع من 1100 ليرة للتر إلَّى 2500 ليرة.

وهذه هِيْ المرة الثالثة التي ترفع فِيْها دمشق أسعار الوقود هذا العام وآخرها رفع سعر لتر البنزين المدعوم فِيْ مايو الماضي من 750 ليرة إلَّى 1100 ليرة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي “بهدف تقليص الخسائر الضخمة فِيْ الموازنة النفطية والتأكد من عدم انقطاع المادة أو نقصها”.

ورفعت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم من 3500 إلَّى 4000 ليرة للتر، وسعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلَّى 4500 ليرة.

أزمة معيشية

تشهد سوريا التي تواجه صراعًا منذ حوالي 11 عامًا، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعًا كبيرًا فِيْ معدلات التضخم والأسعار، وندرة فِيْ الوقود، وانقطاعات طويلة فِيْ التيار الكهربائي تصل فِيْ بعض المناطق إلَّى نحو 20 ساعة فِيْ اليوم دون انقطاع. بدائل حقيقية.

ويرافق ارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمواد الخام التي تعتمد على المشتقات النفطية لتشغيل المولدات ونقل البضائع.

وقال رائد السعدي (48 عاما) وهُو عامل مستودع فِيْ شركة خاصة لوكالة فرانس برس “هذا القرار سيؤثر على الجميع”.

وأضاف “الراتب يكفِيْ لنا للذهاب إلَّى العمل، لكن دون العودة منه أصبحت الحياة صعبة للغاية ولا أعرف إلَّى أين سيأخذنا الوضع”.

منذ بدء الصراع عام 2011، تكبد قطاع النفط والغاز فِيْ سوريا خسائر كبيرة قدرت بنحو 91.5 مليار دولار بسبب المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على الحقول الرئيسية، بالإضافة إلَّى العقوبات الاقتصادية المفروضة. من الدول الغربية.

الغالبية الفقيرة

يعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، فِيْما تضاعفت أسعار السلع فِيْ جميع أنحاء البلاد فِيْ الأشهر الأخيرة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

رغم تراجع وتيرة المعارك فِيْ البلاد، حيث أودى الصراع بحياة نحو نصف مليون شخص ونزوح الملايين ودمر البنية التحتية، إلا أنها لا تزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وعزلة عَنّْ معظم الدول العربية والغربية، مع استمرار الركود السياسي دون أفق حل يؤدي إلَّى انفراج اقتصادي.