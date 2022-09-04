أسعار البنزين فِيْ مصر.. أول تعليق حكومي

وينتظر المصريون نتائج اجتماع لجنة التسعير الآلي المختصة بأسعار المحروقات فِيْما أثيرت تكهنات بشأن زيادة جديدة استجابت لها وزارة البترول.

يتم نقل أسعار البنزين فِيْ مصر كل ثلاثة أشهر، بحسب قرار لجنة التسعير الآلي، حيث شهدت بداية شهر يوليو الماضي حركة أسعار البنزين والديزل، على أن يتم الإعلان عَنّْ أسعار البنزين الجديدة فِيْ مصر فِيْ بداية شهر يوليو. أكتوبر المقبل، عقب اجتماع اللجنة فِيْ الأسبوع الأخير من سبتمبر.

وفِيْ هذا الصدد قال م. قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، كانت هناك اجتماعات دورية داخل الوزارة لمراقبة الوضع النفطي العالمي.

وأضاف عبد العزيز، خلال مقابلة هاتفِيْة مع إحدى القنوات الفضائية المصرية، أن ما تردد من شائعات عَنّْ ارتفاع أسعار البترول والبنزين غير صحيح وغير صحيح على الإطلاق.

أكد متحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أنه من أجل أن يكون هناك قرار برفع سعر البنزين، يجب أن تجتمع لجنة خاصة لذلك.

تتبع مصر سياسة نقل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بحسب نتائج لجنة التسعير الآلي التي تجتمع كل ثلاثة أشهر.

وشهدت بداية شهر يوليو الماضي حركة أسعار البنزين والديزل، مع الإعلان عَنّْ أسعار جديدة للبنزين فِيْ مصر مطلع أكتوبر المقبل، بعد اجتماع اللجنة فِيْ الأسبوع الأخير من سبتمبر.

أسعار البنزين فِيْ مصر

وقررت الحكومة المصرية فِيْ يوليو تموز رفع أسعار الوقود المحلية بنسب تتراوح بين 7 و 10 بالمئة لتكون ثالث زيادة فِيْ أسعار البنزين هذا العام.

ارتفعت أسعار جميع أنواع البنزين الثلاثة بأثر فوري، بقيمة تتراوح من نصف جنيه إلَّى جنيه، وكذلك أسعار الديزل والكيروسين، مع أكبر زيادة فِيْ عامين.

أعلنت لجنة التسعير الأوتوماتيكي للمنتجات البترولية، فِيْ بيان، أن سعر لتر البنزين 80 أوكتان وهُو الأكثر استخدامًا فِيْ مصر، أصبح ثمانية جنيهات، ولتر 92 بنزين الذي تستخدمه دولة الإمارات العربية المتحدة. الطبقة الوسطى والعليا، ارتفعت إلَّى 9.25 جنيه، بينما وصل البنزين 95 الأقل استخدامًا إلَّى سعره. إلَّى 10.75 جنيه.

وأضاف البيان أن سعر الديزل والكيروسين ارتفع – لأول مرة منذ عامين – إلَّى 7.25 جنيهات للتر من 6.75 جنيهات.

ارتفع سعر طن وقود الديزل الموفر لباقي الصناعات بمقدار 400 جنيه للطن ليصل سعر الطن إلَّى 5000 جنيه مع تثبيت أسعار الديزل المقدم للصناعات الغذائية والكهرباء.

أجرت السلطات المصرية مؤخرًا محادثات مع صندوق النقد الدولي حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها الصندوق من خلال برنامج تمويل جديد.

وقال الصندوق فِيْ بيان يوم 8 يوليو إن فريقا منه زار القاهرة فِيْ الفترة من 26 يونيو إلَّى 7 يوليو لمناقشة دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة المصرية.

أعلن صندوق النقد الدولي، فِيْ مارس الماضي، أن مصر طلبت منه الدعم من أجل تنفِيْذ برنامج اقتصادي شامل، فِيْ ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عَنّْ الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

اتجهت مصر إلَّى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات فِيْ السنوات الأخيرة، وطلبت قرضًا بقيمة 12 مليار دولار فِيْ نوفمبر 2016. ونفذت برنامجًا اقتصاديًا تضمن تخفِيْض قيمة العملة وتخفِيْضًا كبيرًا فِيْ ميزانية الدعم لمواجهة الظروف الاقتصادية التي وصف الخبراء بأنها “صعبة”.