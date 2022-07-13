أسعار البنزين فِيْ مصر.. رسائل “مهمة” من الحكومة

صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن القرارات الصادرة عَنّْ لجنة التسعير الآلي للمنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، تأتي فِيْ إطار متابعة معادلة الأسعار “على أساس ربع سنوي. أساس.”

لافتا إلَّى أن هذه المعادلة تتأثر بارتفاع وانخفاض خام برنت وسعر صرف الجنيه أمام الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة “الربع المالي السابق”، مضيفا أن القرارات التي تتخذ لتحريك الأسعار. من المنتجات البترولية بهدف الحفاظ على ثروة البلاد النفطية وتجنيب الموازنة العامة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية.