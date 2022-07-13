أسعار البنزين والسولار الجديدة فِيْ مصر

قررت لجنة التسعير الآلي للمنتجات البترولية، والمختصة بمتابعة وتنفِيْذ آليات تطبيق التسعير الآلي للمنتجات البترولية على أساس ربع سنوي، فِيْ اجتماعها الذي عقد بعد نهاية شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فِيْ السوق المحلي.

هذا للربع الحالي من يوليو / سبتمبر 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين من الأنواع الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا على النحو التالي

8.00 جنيه لكل لتر بنزين 80 و 9.25 جنيه لكل لتر بنزين 92 و 10.75 جنيه لكل لتر من 95 بنزين.

وكذلك رفع سعر الديزل والكيروسين إلَّى 7.25 جنيه / لتر.

زيادة سعر طن وقود الديزل المورّد للصناعات الأخرى بمقدار 400 جنيه / طن ليصل سعر الطن إلَّى 5000 جنيه / طن.

وتحديد أسعار وقود الديزل للصناعات الغذائية والكهربائية.