قفز معدل التضخم السنوي فِيْ المدن المصرية متجاوزًا توقعات الخبراء مدفوعاً بارتفاع أسعار البيض والحليب.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين فِيْ المدن ارتفع على أساس سنوي إلَّى مستوى أعلى من المتوقع بلغ 13.6٪ فِيْ يوليو من 13.2٪ فِيْ يونيو.

على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 1.3٪، مقارنة بانخفاض قدره 0.1٪ فِيْ يونيو.

وتوقع استطلاع لرويترز شمل 14 اقتصاديا أن يبلغ متوسط ​​معدل التضخم السنوي 13.2 بالمئة فِيْ يوليو تموز.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كانت المأكولات والمشروبات والفنادق والمطاعم من بين القطاعات التي شهدت أكبر زيادة سنوية فِيْ الأسعار.

وهذا يشمل الحبوب والخبز ومنتجات الألبان والبيض.

تأثرت مصر بارتفاع أسعار السلع العالمية بعد الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

قد تؤدي الزيادة الشهرية فِيْ الأسعار إلَّى زيادة الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بين عشية وضحاها عَنّْدما يجتمع لاتخاذ قرار فِيْ 18 أغسطس.

أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير فِيْ اجتماعه الأخير فِيْ يونيو.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين 5 و 9 بالمئة لكنه قال عَنّْدما رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس فِيْ مايو أيار إنه سيتحمل مؤقتا التضخم فوق هذا المستوى.