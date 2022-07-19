أسعار البيك الجديدة بعد الضريبة 2022

أسعار الاستلام الجديدة بعد الضريبة، حيث ارتفعت أسعار وجبات وسندويشات مطعم البيك فِيْ الآونة الأخيرة بسبب فرض الضرائب وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، بعد استقرار أسعار وجبات المطعم لفترة طويلة مما تسبب فِيْ تمتعها بشهرة كبيرة فِيْ الداخل والخارج. المملكة العربية السَعُودِيْة، بسبب جودة الخدمة والأسعار المناسبة، وفِيْ المقال عبر موقع ثقافني نتعرف على الأسعار الجديدة لقائمة مطعم البيك بعد فرض الضرائب.

أسعار جديدة بعد الضرائب لبايك 2022

فِيْ الفقرة التالية نستعرض قائمة الأسعار الجديدة لوجبات مطعم البيك –

وجبة فِيْليه السمك الحار 10 قطع بسعر 16 ريال سعودي.

وجبة جمبري جامبو 10 قطع بسعر 37.5 ريال.

كَمْا تتوفر وجبة الجمبري العملاق فِيْ 12 قطعة بسعر 50.5 ريال.

وجبة دجاج البيك، 4 قطع، حار أو عادي، بسعر 21 ريال.

وجبة دجاج البيك، 8 قطع، حار أو عادي، بسعر 28 ريال.

كَمْا تتوافر وجبة غير مكلفة من الجمبري الحار أو العادي بسعر 28 ريالا.

دجاج مسحب، حار أو عادي، 7 قطع، مقابل 18 ريال.

وجبة دجاج مسحب 10 قطع، ساخنة أو عادية، بسعر 21 ريال.

وجبة فِيْليه سمك 6 قطع متوفرة أيضا بسعر 15 ريال سعودي.

سعر سناك البيك بعد الضريبة الجديدة

كَمْا أجرى مطعم البيك تغييرات على أسعار السندويشات المختلفة بعد إضافة الضريبة الجديدة وهِيْ كالتالي –

ساندوتش بيج بيك ساخن أو عادي بسعر 16 ريال سعودي.

سندويتش برجر دجاج فِيْليه حار أو عادي بسعر 6.5 ريال.

كَمْا يتوفر ساندوتش جمبري ساخن أو عادي بسعر 14.5 ريال.

سندويتش دجاج مسحب عادي أو ساخن بسعر 9 ريال.

سندويش فِيْليه سمك عادي او حار بسعر 10.5 ريال.

سناك دجاج مسحب سعره 6.5 ريال سعودي.

سعر وجبات بروست البيك الجديدة

هاهِيْ أسْعَار البروست الجديدة بعد اضافة الضرائب –

البيك طعام مشوي، حار أو عادى، 4 قطع، بسعر 21 ريال سعودي.

البيك اكل مشوي عادي او حار 8 قطع بسعر 28 ريال.

وجبة روست بيف ساخنة أو عادية، 7 قطع، متوفرة أيضا بسعر 18 ريال.

دقيق دجاج مشوي بالخبز ساخن أو عادي 10 قطع بسعر 21 ريال.

أسعار المشروبات والعصائر

فِيْما يلي أسعار العصائر المختلفة ومياه الصودا –