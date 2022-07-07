أسعار الذهب.. “الأصفر” يفقد 300 دولار فِيْ هذه المدة

مثل باقي أسواق العالم، تشهد أسواق الذهب حالة من التذبذب بين صعود وهبوط، لكن المسيرة الهبوطية طغت على الارتفاع، حيث خسر المعدن الثمين 300 دولار فِيْ 4 أشهر.

وتأثرت الأسواق بالعديد من العوامل أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية فِيْ أوكرانيا التي أثرت على سلاسل التوريد وهددت بركود اقتصادي عالمي محتمل وسط موجات تضخمية عالية.

ارتفع سعر الذهب اليوم، مع تراجع الدولار بشكل طفِيْف، وسعى بعض المستثمرين للشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة التي هبطت الأسعار إلَّى ما دون المستوى المهم 1800 دولار.

وارتفع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلَّى 1742.63 دولار للأوقية بحلول 1057 بتوقيت جرينتش.

انخفض المعدن النفِيْس بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ رفع أسعار الفائدة فِيْ مارس للسيطرة على التضخم المفرط، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تولد عوائد ثابتة.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3٪ إلَّى 1741.20 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “هناك انتعاش متواضع (فِيْ الذهب) بعد انخفاض كبير مع دخول صائدي الصفقات إلَّى السوق”.

“يحصل الذهب أيضًا على بعض الدعم من التصحيح فِيْ الدولار الأمريكي، على الرغم من أن هذا يقابله جزئيًا ارتفاع طفِيْف فِيْ عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.”

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعدما اقترب من أعلى مستوى فِيْ 20 عاما فِيْ الجلسة السابقة، بحسب رويترز.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.8٪ إلَّى 19.34 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.8٪ إلَّى 870.95 دولارًا، وقفز البلاديوم 3٪ إلَّى 1960.36 دولارًا.