أسعار الذهب الجديدة فِيْ مصر بعد رفع قيمة المصنعية

كشف قسم تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات فِيْ مصر أنه مع بداية العام المالي الجديد 2022-2023 فِيْ يوليو الجاري، بدأت مصانع إنتاج الذهب والفضة والبلاتين فِيْ تطبيق الزيادة فِيْ ضريبة القيمة المضافة المفروضة عَنّْدما شراء أي من منتجاتهم بزيادة قيمة المصنعية بنسبة 10٪.

أوضح رئيس شعبة تصنيع الذهب والمعادن النفِيْسة إيهاب واصف، أن الزيادة فِيْ أعمال الذهب والفضة والبلاتين والأحجار الكريمة، بل جاءت وفق التعديلات التي أجرتها مصلحة الضرائب المصرية لتعديل آلية تحصيل القيمة. – ضريبة مضافة على المعادن النفِيْسة.

وأشار واصف إلَّى أن كامل حصيلة الزيادة الجديدة ستذهب إلَّى خزينة الدولة وليس لأصحاب المصانع والتجار.

وقال إن التعديلات التي أدخلتها الضرائب على تحصيل ضريبة القيمة المضافة، والتي سيتم تطبيقها ابتداء من السنة المالية الجديدة، تضمنت احتسابها على قيمة متوسط ​​القيم التشغيلية المعروفة بالصنعة، وليس غيرها. مرحلة التكلفة بنسبة 14٪ سنويا بشرط أن ترتفع حصيلة الدولة دون تغيير. النسبة بزيادة قيمة الصنعة بنسبة 10٪ سنويا.

وقال إنه بعد الزيادة التقديرية الجديدة سيرتفع متوسط ​​قيمة الصنعة على جرام عيار 21 إلَّى 44 جنيها، وستكون ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها 6.16 جنيها، ومتوسط ​​صنعة عيار 24 و 18. جرام 66 جنيهاً بشرط أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها 9.24 جنيهاً.

وسيرتفع متوسط ​​قيمة الصنعة للجرام عيار 14 إلَّى 55 جنيهاً وضريبة عليها 7.7 جنيهاً وسعر الصنعة للجرام عيار 12 سيصل إلَّى 49.5 جنيهاً وضريبة القيمة المضافة. 6.93 جنيه بينما الجرام عيار 9 سيرفع سعر صناعته إلَّى 33 جنيها بشرط تحصيل ضريبة منها بقيمة مضافة 5.62 جنيه.

فِيْما ستتراوح قيمة المصنعية الجديدة على أسعار الفضيات من 8.8 إلَّى 11 جنيهاً، وسيكون متوسط ​​قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 1.39 جنيهاً حسب نوع العيار.

وأوضحت الشعبة أن الزيادة فِيْ قيمة المصنعية ستشمل أعمال البلاتين وأحجار كريمة عيار 18 لتصل إلَّى 132 جنيها وستكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 18.48 جنيها.

وذكرت أنها تدرس حاليا عدة مقترحات لامتصاص الزيادة فِيْ ضريبة القيمة المضافة من خلال رفع قيمة المصنعية بنسبة 10٪ سنويا حتى لا تؤثر سلبا على تراجع مبيعات المصانع والتجار.