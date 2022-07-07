أسعار الذهب اليوم.. ارتفاع طفِيْف بعد سلسلة خسائر

بعد سلسلة من الخسائر، انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى، فِيْ ظل تنامي المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا طفِيْفا فِيْ ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجع مطرد خلال الأيام الماضية، فِيْ ظل تراجع الدولار إلَّى حد ما.

فِيْ الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الأسْهُمْ فِيْ الأسواق العالمية فِيْ ظل تراجع طفِيْف فِيْ مخاوف معدلات التضخم، مما حد من صعود المعدن الأصفر.

انخفض مؤشر قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم إلَّى 106.71 نقطة فِيْ التعاملات الأوروبية، قبل أن يتعافى ويسجل 107.15 نقطة، بارتفاع طفِيْف عَنّْ مستواه أمس.

فِيْ الوقت نفسه، ارتفع الجنيه مقابل الدولار بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته، إثر موجة استقالات غير مسبوقة من قبل وزراء حكومته خلال اليومين الماضيين.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 3.20 دولار أو نحو 0.2٪ إلَّى 1739.70 دولار للأوقية للتسليم فِيْ أغسطس المقبل بعد أن كان قد ارتفع خلال التعاملات إلَّى 1748.20 دولار للأوقية.

ارتفع سعر الفضة بمقدار 0.029 دولارًا إلَّى 19.188 دولارًا للأوقية للتسليم فِيْ سبتمبر المقبل، بينما ارتفع سعر النحاس بمقدار 0.1640 دولارًا إلَّى 3.5720 دولارًا للرطل تسليم سبتمبر.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم، تراجع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة فِيْ مايو الماضي إلَّى 85.5 مليار دولار، مقابل 87.1 مليار دولار فِيْ أبريل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن الصادرات زادت خلال شهر مايو الماضي بنسبة 1.2٪ شهريًا، أو 3 مليارات دولار لتصل إلَّى 255.9 مليار دولار، فِيْما زادت الواردات إلَّى 341.4 مليار دولار خلال مايو مقابل 339.5 مليار دولار خلال الشهر السابق.