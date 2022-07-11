أسعار الذهب اليوم.. “الأصفر” لأدني مستوى مع صعود “الأخضر”

ولم يسلم الذهب من سلسلة الخسائر التي تلقتها البورصات العالمية، ومع التراجع الحاد للدولار والجنيه الاسترليني، فِيْ ظل الصعود التاريخي للدولار.

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 9 أشهر، مع صعود الدولار القياسي، والمراهنات على زيادات فِيْ أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، مما قلل من جاذبية المعدن الثمين.

وانخفض الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.6٪ إلَّى 1731.89 دولارًا للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.71٪ إلَّى 1730 دولارًا للأوقية.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.22٪ إلَّى 19.08 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 2.62٪ إلَّى 871.34 دولارًا، بينما نزل البلاديوم 0.91٪ إلَّى 2141.34 دولارًا.

فضل المستثمرون مؤخرًا الدولار على الذهب، على الرغم من مخاطر الركود، الأمر الذي دفع بمؤشر الدولار إلَّى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 20 عامًا، مما قلل من الشهِيْة للذهب، وفقًا لمجلة فوربس.

وصعد الدولار بنسبة 1٪ مقابل سلة من العملة الرئيسية، ليصل مؤشره إلَّى 108.14، وهُو أقوى مستوى له منذ أكتوبر 2002.

وكذلك الاستعداد لزيادة أسعار الفائدة مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر مما لا يدر عوائد.

فِيْ خطاب سابق، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول التزامه “غير المشروط” بكبح جماح التضخم المرتفع لمدة أربعة عقود، من خلال الاستمرار فِيْ رفع أسعار الفائدة.

على الرغم من أن الزيادات المتكررة فِيْ أسعار الفائدة قد تأتي مع خطر ارتفاع معدلات البطالة والركود.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين فِيْ أواندا “الذهب يتعرض لضغوط بينما يحقق الدولار مكاسب كبيرة وهناك توقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.”