أسعار الذهب اليوم.. “الأصفر” لقمة شهر مع تراجع “الأخضر”

ارتفعت أسعار الذهب إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ قرابة شهر يوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار، فِيْما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي فِيْ تشديد السياسة النقدية.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.30 بالمئة إلَّى 1770.40 دولارًا للأوقية بحلول عام 1920 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو تموز عَنّْد 1774.95 دولارًا.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 1774.95 دولار للأوقية.

انخفض الدولار، مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال هان تان كبير محللي السوق فِيْ زينيتي “ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب.”

ارتفع الذهب بنسبة 2.2٪ الأسبوع الماضي، وهُو أفضل أداء أسبوعي له منذ مارس، بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول متشددًا نسبيًا بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وجد الذهب أيضًا بعض الدعم من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة، بما فِيْ ذلك الانكَمْاش غير المتوقع فِيْ الاقتصاد الأمريكي فِيْ الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع فِيْ منطقة اليورو.

ستتم مراقبة تقرير الوظائف الأمريكي الشهري يوم الجمعة عَنّْ كثب لمعرفة تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فلم تشهد الفضة تغيرًا طفِيْفًا فِيْ المعاملات الفورية واستقرت عَنّْد 20.30 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.9٪ إلَّى 904.97 دولارًا. وقفز البلاديوم 3٪ إلَّى 2192.30 دولار.