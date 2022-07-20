أسعار الذهب اليوم.. “الأصفر” يتلقى ضربة جديدة من “الأخضر”

تقترب أسعار الذهب من الانخفاض إلَّى ما دون 1700 دولار للأوقية، فِيْ ظل ظهُور العديد من العوامل التي أثرت سلبًا على قيمة المعدن الثمين، ومنها الدولار وتوقعات قرار البنك المركزي الأمريكي.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، حيث طغى ارتفاع الدولار على الدعم المحدود للمعدن النفِيْس وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي قد لا يلجأ إلَّى زيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه الأسبوع المقبل.

وتراجع الذهب الفوري 0.6 بالمئة إلَّى 1700.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.67٪ إلَّى 1699.30 دولارًا للأوقية، وفقًا لرويترز.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات متنافسة، بنسبة 0.384 فِيْ المائة، مما يقلل من جاذبية الذهب بين مشتري العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.17٪ إلَّى 18.70 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 2٪ إلَّى 856.52 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.6٪ إلَّى 1864.10 دولارًا.

قالت مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي وافق، الأربعاء، على فرض حظر على صادرات الذهب الروسي، إضافة إلَّى سلسلة إجراءات تكَمْيلية لمجموعات العقوبات الست التي تم تبنيها منذ بدء الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلَّى أن الاتفاق الذي توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي فِيْ بروكسل يجب أن تصدق عليه الحكومات لنشره يوم الخميس فِيْ الجريدة الرسمية، لدخوله حيز التنفِيْذ.

وقالت الرئاسة التشيكية على تويتر “الإجراءات الجديدة ستعمل على مواءمة الاتحاد الأوروبي مع شركاء مجموعة السبع لتحسين تنفِيْذ التشريع وسد الثغرات عَنّْد الحاجة”.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن الاتحاد الأوروبي سيحظر استيراد الذهب من روسيا، بما فِيْ ذلك المجوهرات. كَمْا ستجمد أصول سبيربنك الروسي وستضيف عددًا من الشخصيات والكيانات إلَّى قائمتها السوداء.

ونوهت الرئاسة التشيكية بالتعهد بأن “العقوبات لا تعرض أمن الغذاء والطاقة فِيْ العالم للخطر”.

تمنح الاتفاقية الدول الأعضاء إمكانية “السماح بالإفراج عَنّْ بعض الأموال المجمدة أو الموارد الاقتصادية المملوكة للبنوك الروسية بعد التأكد من أن هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والغذائية، بما فِيْ ذلك القمح والأسمدة. . ”

يمكن أن يشمل هذا الاستثناء 7 بنوك روسية.

لم يفرض الاتحاد الأوروبي أي عقوبات على الحبوب والبذور والأسمدة المنتجة فِيْ روسيا، فِيْ حين اتهم موسكو بالتسبب فِيْ نقص هذه المواد ورفع الأسعار، فِيْ ظل الحظر المفروض على صادرات الحبوب الأوكرانية وفرض ضريبة بنسبة 30٪ عليها. .

تشير بيانات البنك الدولي إلَّى أنه على الرغم من أن العقوبات الغربية جمدت جزءًا كبيرًا من احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي بعد الحرب على أوكرانيا، فإن لدى موسكو 140 مليار دولار من المعدن الأصفر الذي لا يمكن للعقوبات أن تمسه مباشرة.

فِيْ تقرير نُشر فِيْ مايو عَنّْ حيازات روسيا من الذهب، أضاف البنك الدولي أن حيازات موسكو من المعدن الأصفر تضاعفت ثلاث مرات منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم فِيْ عام 2014.

قدر مسؤول كبير فِيْ البيت الأبيض فِيْ يونيو أن سبائك الذهب تمثل حوالي 20٪ من إجمالي احتياطيات البنك المركزي الروسي.

تنتج روسيا حوالي 10٪ من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام.

فِيْ يونيو، حظرت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان استيراد الذهب الروسي كجزء من عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على حربها ضد أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، اليوم الأحد، فِيْ قلعة فاخرة بجبال الألب الألمانية، ضمن فعاليات القمة الـ 48 لمجموعة السبع، والتي تهدف إلَّى زيادة الضغط على روسيا بسبب تداعيات الحرب على أوكرانيا، خاصة فِيْما يتعلق بنقص الغذاء والطاقة فِيْ جميع أنحاء العالم. حول العالم.