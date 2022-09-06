أسعار الذهب اليوم.. “الأصفر” يخضع أمام صعود “الأخضر”

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، عَنّْ أعلى مستوى لها فِيْ أسبوع سجلته فِيْ وقت سابق من الجلسة

مع ارتفاع عائدات الدولار وسندات الخزانة، وسط توقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية ستشدد سياستها النقدية مرة أخرى.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلَّى 1706.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 30 أغسطس عَنّْد 1726.49 دولار فِيْ جلسة التعامل الآسيوية.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2٪ إلَّى 1719.30 دولار.

سيكون التركيز هذا الأسبوع على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس حيث من المتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

ومن المتوقع أيضًا أن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أيضًا فِيْ اجتماع وضع السياسة النقدية فِيْ 20 و 21 سبتمبر.

قفز الدولار إلَّى أعلى مستوى خلال عقدين بعد أن أظهرت البيانات أن قطاع الخدمات الأمريكي انتعش مرة أخرى فِيْ أغسطس، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين فِيْ الخارج.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلَّى أعلى مستوياتها منذ يونيو وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيستمر فِيْ رفع أسعار الفائدة. تزيد العوائد المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير القابل للإرجاع.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.2٪ إلَّى 18.12 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9٪ إلَّى 853.46 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم 0.7٪ إلَّى 2022.37 دولارًا.