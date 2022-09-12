أسعار الذهب اليوم.. “الأصفر” يسجل أعلى مستوى فِيْ أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، مستفِيْدة من تراجع الدولار، وسجلت الأوقية نحو 1726.10 دولار.

قفزت أسعار الذهب بنسبة 1٪ لتقترب من أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين، بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية للبحث عَنّْ أدلة حول اتجاه مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) نحو رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب الفوري 0.8 بالمئة إلَّى 1726.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 1238 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 30 أغسطس عَنّْد 1733.69 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلَّى 1741.20 دولار للأوقية.

قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق فِيْ OANDA “تخلى الدولار عَنّْ مكاسبه واستقرت عوائد سندات الخزانة، مما ساعد على التعافِيْ الذي نشهده فِيْ (سعر) الذهب”.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 4٪ لتصل إلَّى 19.53 دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى ارتفاع لها منذ أكثر من 3 أسابيع.

وقفز البلاتين 1.6 بالمئة إلَّى 895.13 دولارًا، وزاد البلاديوم 2.3 بالمئة إلَّى 2222.87 دولارًا.