أسعار الذهب اليوم.. الأصفر” يصعد وسط “أجواء” التضخم

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار، فِيْما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، والتي قد توفر مزيدًا من الوضوح بشأن مسار التضييق النقدي لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 1794.10 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.32٪ إلَّى 1811 دولارًا للأوقية.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.13 ٪ وتراجع الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين فِيْ الخارج.

تنتظر الأسواق تقرير أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يوليو، والذي سيصدر يوم الأربعاء. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم سينخفض ​​إلَّى 8.7٪ من 9.1٪ فِيْ يونيو.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.77٪ إلَّى 20.49 دولارًا للأوقية. ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلَّى 932 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.12 بالمئة إلَّى 2233.60 دولار للأوقية.

ينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة، لقياس ما إذا كان بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سيخفف من معركته ضد التضخم ويخلق بيئة أفضل للنمو الاقتصادي.

تُعد توقعات التضخم مكونًا حيويًا يراقبه صانعو السياسة النقدية فِيْ البنك المركزي الأمريكي عَنّْ كثب، حيث يقومون بزيادة أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت إلَّى أعلى مستوياتها فِيْ أربعة عقود.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينخفض ​​التضخم السنوي فِيْ أمريكا إلَّى 8.7 بالمئة فِيْ يوليو تموز مقارنة بـ 9.1 بالمئة فِيْ الشهر السابق.

تتوقع الأسواق المالية قراءات التضخم المقرر إجراؤها غدًا فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ العالم، بعد البيانات القوية عَنّْ التوظيف فِيْ الولايات المتحدة، والتي خيبت الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي قد يخفف سلسلة رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم المتزايد.

أقر مجلس الشيوخ قانون إنفاق بقيمة 430 مليار دولار يهدف إلَّى مكافحة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية ورفع الضرائب، الأمر الذي من شأنه أن يقلل التضخم المتوقع على المدى المتوسط ​​والطويل، فضلاً عَنّْ عجز الميزانية، وفقًا لوكالة التصنيف موديز.