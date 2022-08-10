أسعار الذهب اليوم.. “الأصفر” يصعد وسط دعوات الفائدة المرتفعة

انتعشت أسعار الذهب من المكاسب وتحولت هبوطيًا يوم الأربعاء بعد التصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي والتي قوضت الآمال فِيْ تخفِيْف وتيرة تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي بعد البيانات التي أظهرت تراجع ضغوط التضخم.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.20٪ إلَّى 1790.40 دولار للأوقية بحلول عام 2000 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز إلَّى أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو تموز عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1806.50 دولار للأوقية.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم ومخاطر الركود وعدم اليقين السياسي، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة فِيْ الولايات المتحدة تضعف جاذبية المعدن الأصفر، مما لا يولد عوائد.

رفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ مارس فِيْ محاولة لترويض التضخم المرتفع.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 0.28٪ إلَّى 20.56 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7٪ إلَّى 940.11 دولارًا وقفز البلاديوم 1.4٪ إلَّى 2246.10 دولارًا.