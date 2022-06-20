أسعار الذهب اليوم الإثنين.. استقرار عيار 21 بداية التعاملات المسائية

كتب : مروة صلاح

تشهد أسعار الذهب اليوم، الإثنين، الموافق 20 يونيو 2022، استقرار، بداية التعاملات المسائية، متأثرًا بالاستقرار النسبي الذي تشهده البورصة العالمية، في أولى جلساتها الأسبوعية.

ويتصدر سعر الذهب، اهتمام الملايين من المواطنين، خاصة المستثمرين، الذين يروا فيه أداة استثمار أمنة، تمكنهم من الربح على المدى البعيد، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية، والتضخم.

أسعار الذهب

يشهد سعر الذهب، استقرار في الصاغة المحلية، خلال الساعات الأخيرة، بعد أن ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية، إلى 1841 دولارًا أمريكيا، ما يوضح ارتفاعها بشكل طفيف، في أولى جلسات الأسبوع.

حيث شهدت أسعار الذهب عالميًا، خلال الأسبوع الماضي، انهيار ملحوظ، متأثرًا بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة أساس، في محاولات للسيطرة على التضخم،

الذهب

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1150.75 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 22 الآن 1055 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 1007 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم 863.25 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 14 اليوم 671.25 جنيهًا.

سعر الذهب

– أسعار الجنيه الذهب اليوم 8056 جنيهًا.

– سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم 13235جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

تشهد أسعار الذهب عالميًا، ارتفاع طفيف، اليوم الإثنين، في أولى جلساتها الأسبوعية، حيث ارتفعت أوقية الذهب إلى 1841 دولارًا في العقود الفورية، وذلك مقارنة بما سجلته في نهاية تعاملات الجمعة، الموافق 17 يونيو 2022، حيث سجلت خلاله 1839 دولار، و تسجل في العقود الآجلة 1834 دولارًا للأوقية.