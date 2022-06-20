أسعار الذهب اليوم الاثنين.. استقرار جميع الأعيرة

كتب : حسين حمدان

شهدت أسعار الذهب استقرار ملحوظ مع نهاية تعاملات أمس الأحد في الأسواق المحلية، وعالمياً تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1846.33 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1849 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر

جاءت أسعار الذهب في المحلات مع نهاية تعاملات أمس كالتالي:

– سعر عيار 24 بيع 1,143 شراء 1,150 جنيه.

– سعر عيار 22 بيع 1,048 شراء 1,054 جنيه.

سعر جرام الذهب

– سعر عيار 21 بيع 1,000 شراء 1,006 جنيه.

– سعر عيار 18 بيع 857 شراء 862 جنيه.

سعر الذهب في المحلات

– سعر عيار 14 بيع 667 شراء 671 جنيه.

– سعر عيار 12 بيع 571 شراء 575 جنيه.

سعر أوقية الذهب

– سجلت الاونصة بيع 35,543 شراء 35,756 جنيه.

– سعر الجنيه الذهب بيع 8,000 شراء 8,048 جنيه.

– سعر الكيلو بيع 1,142,857 شراء 1,149,714 جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية

وعلى صعيد البورصة المصرية تراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 0.1%، ليصل إلى مستوى 9856 نقطة، كما هبط مؤشر إي جي إكس 50 بنسبة بلغت 0.01%، ليصل إلى مستوى 1754 نقطة.

في حين انخفض مؤشر إي جي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة بلغت 0.19%، ليصل إلى مستوى 12148 نقطة، بالتزامن مع تراجع مؤشر إي جي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة بلغت 0.21%، ليصل إلى مستوى 3981 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.09% ليصل إلى مستوى 1855 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا إي جي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة بلغت 0.02% ليصل إلى مستوى 2739 نقطة.