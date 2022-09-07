أسعار الذهب اليوم.. الدولار يتحدى طموحات “النفِيْس”

تحوم أسعار الذهب حول 1700 دولار للأوقية، لتواصل لعبة الكراسي الموسيقية مع الدولار، والتي تمر حاليًا بمرحلة صعود.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفِيْفا، اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع عائدات سندات الخزينة والبحث عَنّْ صفقات، لكن قوة الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة حدت من المكاسب.

وارتفع الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلَّى 1702.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 1207 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى له منذ الأول من سبتمبر أيلول عَنّْد 1690.10 دولار.

وسجلت العقود الآجلة الأمريكية تغيرات طفِيْفة، إلَّى 1713.30 دولار.

قال جيوفاني ستونوفو، المحلل فِيْ UBS، إنه قد يكون هناك بعض نشاط الشراء دون 1700 دولار، ولكن إذا حافظ الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على موقفه المتشدد، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب أكثر.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية يوم الخميس لكبح جماح التضخم المرتفع القياسي، فِيْ وقت تتزايد فِيْه المخاوف من زيادة التضخم مرة أخرى والقلق من ركود اقتصادي فِيْ أوروبا مع توقف إمدادات الغاز الروسي. من خلال خط أنابيب رئيسي.

ومن المتوقع أيضًا على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ 21 سبتمبر. وقد رفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بما مجموعه 225 نقطة أساس منذ مارس لوقف التضخم المتصاعد.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ارتفع الدولار الأمريكي إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الأجانب. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ يونيو فِيْ وقت سابق من الجلسة.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.5٪ إلَّى 18.14 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2٪ إلَّى 854.52 دولارًا وقفز البلاديوم 0.6٪ إلَّى 2017.72 دولارًا.