أسعار الذهب اليوم.. السندات تسرق بريق “النفِيْس” عالميا

تراجعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 وسط ترقب لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن أسعار الفائدة المتوقعة.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بضغط من استقرار الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، فِيْ وقت يستعد فِيْه الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للإعلان عَنّْ زيادة كبيرة فِيْ أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.4٪ إلَّى 1669.80 دولار للأوقية الساعة 0839 بتوقيت جرينتش.

استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عَنّْد 1،678.20 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين فِيْ ActivTrades، “الذهب يتعرض لضغوط، ولا يزال قريبًا من أدنى مستوى فِيْ عامين، والذي لامسه يوم الجمعة، والسبب الرئيسي هُو قوة الدولار”.

لا يزال الدولار مستقرًا بالقرب من أعلى مستوى خلال عقدين، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. تقترب عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها منذ عام 2011.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة فِيْ الولايات المتحدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 1.4 بالمئة إلَّى 19.34 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلَّى 920.56 دولارًا، ونزل البلاديوم 2.5 بالمئة إلَّى 2173.31 دولارًا.

مصير سعر الفائدة

ينتظر المستثمرون خطاب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده فِيْ 21 سبتمبر.

يتوقع خبراء السوق المالية أن يعلن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي عَنّْ زيادة تتراوح بين 75 نقطة أساس (0.75٪) و 100 نقطة أساس (1٪) بعد الاجتماع المقبل، من أجل الحد من الزيادة المطردة فِيْ معدل التضخم الذي سجل 8.3٪. فِيْ أغسطس الماضي، مقابل التوقعات بنحو 8.1٪.

كَمْا تشير التوقعات إلَّى أن سعر الفائدة على الدولار سيرتفع خلال العام الحالي بما يتراوح بين 3.25٪ و 4٪، وهُو أعلى معدل ارتفاع فِيْ الفائدة على الدولار تشهده الولايات المتحدة الأمريكية منذ السبعينيات.