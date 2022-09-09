أسعار الذهب اليوم.. “النفِيْس” لأعلى مستوى فِيْ أسبوع

استفادت أسعار الذهب من تراجع الدولار الأمريكي، وارتفعت اليوم الجمعة، إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أكثر من أسبوع.

ارتفع الطلب على المعدن النفِيْس فِيْ ظل تراجع الدولار، حتى مع تعهد صناع السياسة فِيْ الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة لتهدئة ضغوط التضخم.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 1.1٪ إلَّى 1726.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش. يتجه الذهب إلَّى تحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى فِيْ أربعة أسابيع وارتفع بنحو 1٪ هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلَّى 1738.1 دولار.

قال المحلل المستقل روس نورمان “إلَّى جانب تصحيح مسار الدولار، فإن الانخفاض فِيْ سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوفر مناخًا إيجابيًا للذهب”.

وهبط الدولار أكثر من 1٪ إلَّى أدنى مستوى له فِيْ أكثر من أسبوع، ما جعل الذهب المسعّر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ 21 سبتمبر.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر غير المربح وتدعم الدولار.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 1.5٪ إلَّى 18.85 دولار للأوقية، وارتفعت بنسبة 4.7٪ خلال الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلَّى 884.73 دولار ويتجه صوب تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ يونيو حزيران.

أما البلاديوم، فقد ارتفع 1.3٪ إلَّى 2165.72 دولارًا ويتجه إلَّى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو.