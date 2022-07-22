أسعار الذهب اليوم.. سندات الخزانة الأمريكية تدعم “الأصفر”

فِيْ ظل العديد من العوامل الاقتصادية المتقلبة، تتحرك أسعار الذهب صعودا وهبوطا فِيْ نفس الجلسة، فِيْ ظل المتغيرات والتطورات اللحظية، والمخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي.

فِيْ بداية التعاملات الصباحية، تراجع الذهب فِيْ ظل مخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى من أجل كبح الضغوط التضخمية، لكنه ارتد فِيْ ظل ظهُور بيانات أخرى.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من أن احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي وقوة الدولار قد حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1727.09 دولار للأوقية.

وتراجعت الأسعار إلَّى أدنى مستوى فِيْ أكثر من عام عَنّْد 1680.25 دولار يوم الخميس قبل أن تغلق على ارتفاع 1.3٪، بحسب رويترز.

الذهب ارتفع بنسبة 1.2 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلَّى 1727 دولارًا للأوقية.

وقال كريج إيرلام، المحلل فِيْ Oanda Exchange “انخفضت العوائد مما قد يدعم المعدن الأصفر على المدى القصير”.

وأضاف “إذا كنا نتجه نحو قبول معدلات نمو منخفضة أو ركود، فِيْمكن للذهب الاستفادة من الزخم الحالي لأنه قد يلغي الحاجة إلَّى أن يكون الاحتياطي الفِيْدرالي حادًا كَمْا هُو الآن”.

ينتظر المستثمرون حاليًا اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ 26-27 يوليو، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم المتزايد.

انضم البنك المركزي الأوروبي إلَّى نظرائه العالميين فِيْ مكافحة التضخم المتصاعد ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، حتى فِيْ الوقت الذي عانى فِيْه اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الثمين، مما لا يولد عوائد ثابتة، ويعزز الدولار، مما يجعل الذهب باهظ الثمن بالنسبة للمشترين فِيْ الخارج.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد استقرت الفضة فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 18.78 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1٪ إلَّى 880 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.5٪ إلَّى 1902.18 دولارًا.