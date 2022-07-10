أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن الأحد 10 يوليو 2022.. هدوء واستقرار

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، الأحد 10 يوليو 2022، فِيْ ظل إغلاق الأسواق العالمية بسبب عطلة نهاية الأسبوع.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم عَنّْد المستوى 39.75 ديناراً (56.06 دولاراً) مقابل نفس الأسعار خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 فِيْ الأردن

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 34.78 ديناراً (49.06 دولاراً).

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم عَنّْد 29.81 دينار (42.05 دولار) وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات اليوم السابق.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.19 ديناراً (32.70 دولاراً)، دون تغيير عَنّْ تعاملات أمس السبت.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الأردن

استقر سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن عَنّْد المستوى 1.236 ألف دينار (1744 دولار) وهُو نفس سعر أمس.

بقي سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) مستقرا عَنّْد المستوى 278.27 دينار (392.46 دولار) مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، سجل الذهب خسارة أسبوعية خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من ارتفاعه الطفِيْف خلال تداولات نهاية الأسبوع، أول من أمس الجمعة.

على الرغم من انخفاض العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن قوة الدولار وضعت الأسعار على المسار الصحيح لأكبر خسارة أسبوعية فِيْ ثمانية أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وسجل الذهب فِيْ تعاملات فورية نحو 1744.07 دولار للأوقية. فِيْ حين بلغ سعر عقود الذهب الآجلة فِيْ الولايات المتحدة حوالي 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات بعد مكاسب فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب الذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء الماضي.